Після розставання з Джолі Бред Пітт припинив фінансувати їхній благодійний фонд

Одне з найбільш знаменитих подружжів світу ніяк не може завершити шлюборозлучний процес через непорозуміння та небажання йти на компроміс. Через сварки в сім’ї деякі з їхніх дітей заявили про бажання жити окремо від батьків, однак страждають не лише нащадки, але й благодійні справи, якими займалися Бред Пітт і Аджеліна Джолі.

Як повідомляє The Daily Mail, Бред Пітт одразу припинив надавати фінансову допомогу благодійному фонду MJP після того, як оголосив про розлучення з Анджеліною Джолі. Назву MJP придумали батьки і вона розшифровується як Maddox Jolie Pitt Foundation, що говорить про найменування в честь старшого сина.

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В джерелі зазнають, що основну фінансову допомогу фонд отримував з продажів ексклюзивних весільних фотографій Анджеліни Джолі і Бреда Пітта.

Представники фонду надали дані, згідно з якими актриса пожертвувала у фонд 2,8 мільйона доларів у 2016 році, а от її екс-коханий не виділив ні копійки. Після того, як голлівудські зірки оголосили про розлучення у 2016 році, Бред Пітт не вніс на рахунок фонду Maddox Jolie Pitt Foundation ніяких коштів.

Що відомо про благодійний фонд MJP? Maddox Jolie Pitt Foundation було створено у 2003 році. Він відповідає за екологічну безпеку, питання освіти та створення стабільних і нормальних умов для проживання у малозабезпечених країнах світу.



До 2013 року на рахунок фонду надійшов майже 41 мільйон доларів. Варто відзначити, що 28 мільйонів від загальної суми благодійна організація отримала з продажів весільних світлин Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.