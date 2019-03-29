Після розставання з Джолі Бред Пітт припинив фінансувати їхній благодійний фонд

227 Читать новость на русском
Бред Пітт
Бред Пітт / Instagram / @bradpittoffcial

Одне з найбільш знаменитих подружжів світу ніяк не може завершити шлюборозлучний процес через непорозуміння та небажання йти на компроміс. Через сварки в сім’ї деякі з їхніх дітей заявили про бажання жити окремо від батьків, однак страждають не лише нащадки, але й благодійні справи, якими займалися Бред Пітт і Аджеліна Джолі.

Як повідомляє The Daily Mail, Бред Пітт одразу припинив надавати фінансову допомогу благодійному фонду MJP після того, як оголосив про розлучення з Анджеліною Джолі. Назву MJP придумали батьки і вона розшифровується як Maddox Jolie Pitt Foundation, що говорить про найменування в честь старшого сина.

Читайте також: Бред Пітт та Анджеліна Джолі планують пришвидшити процес розлучення, – ЗМІ

В джерелі зазнають, що основну фінансову допомогу фонд отримував з продажів ексклюзивних весільних фотографій Анджеліни Джолі і Бреда Пітта.

Представники фонду надали дані, згідно з якими актриса пожертвувала у фонд 2,8 мільйона доларів у 2016 році, а от її екс-коханий не виділив ні копійки. Після того, як голлівудські зірки оголосили про розлучення у 2016 році, Бред Пітт не вніс на рахунок фонду Maddox Jolie Pitt Foundation ніяких коштів.

Що відомо про благодійний фонд MJP? Maddox Jolie Pitt Foundation було створено у 2003 році. Він відповідає за екологічну безпеку, питання освіти та створення стабільних і нормальних умов для проживання у малозабезпечених країнах світу.

До 2013 року на рахунок фонду надійшов майже 41 мільйон доларів. Варто відзначити, що 28 мільйонів від загальної суми благодійна організація отримала з продажів весільних світлин Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

blog_ava
Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію
сьогодні
9924
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Голлівуд Зіркові розлучення
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
сьогодні 18:58 Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
252
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні 11:57 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
5097
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
28 березня 20:33 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
303
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
28 березня 19:57 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 3070
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня
28 березня 18:25 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня
607
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук