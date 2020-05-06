Після штучної коми: Надія Бабкіна розповіла страхітливі подробиці пережитої пневмонії

Російська співачка Надія Бабкіна вже оговталась від складної операції на легенях та наслідків важкої форми пневмонії. Зараз вона перебуває вдома і вирішила розповісти про деталі її госпіталізації.

За словами Надії Бабкіної у програмі "Пусть говорят", 70-річна співачка мала операцію на легенях, оскільки 80% її легень було уражено. Перед госпіталізацією у лікарні вона відчувала помутніння, їх постійно хотілось спати, а дихати було важко. Також вона відчувала, наче у неї стиснуло серце. Вже у лікарні їй стало гірше і в один момент раптово відмовили ноги.

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"Лежу на каталці, чомусь ноги відмовили. Щойно ходила, вже не ходжу ... Потім до мене підходять три лікаря і кажуть мені: "Ну що Надіє?" Я відповідаю: "Я вам вірю. Робіть зі мною що хочете". І все я пішла – навіть не пам'ятаю, де я опинилася ..." – розповіла Бабкіна.

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Через 20 хвилин вдруге мене засовують. Потім мовчки засовують втретє. І кажуть: "Швидше до операційної!" У реанімаційному відділенні у мене була операція. Нічого не пам'ятаю, мене ввели у штучну кому. Так треба. Близько 80% легких було уражено... Там плівкою все заросло і затягнулося – це така зараза, вона дуже швидко проявляється і починає працювати...

– поділилася артистка.

Вже після операції Надія Бабкіна відчувала сильне ослаблення. Годували її через зонд і перший час допомагали пересуватись. Окрім цього Бабкіна поділилась кумедною деталлю – коли вона перебувала у комі, вона сильно лаялась, через що їй потім було дуже соромно.



Надія Бабкіна зараз вдома після пережитої операції на легенях / Скріншот з програми "Пусть говорят"

"Кажуть, що я лаялася матом так сильно, що вони таких слів навіть не чули. Мені так соромно стало. Кажу ви мене вибачте, заради Бога. Я займалася фольклором все життя, сільська сама ..." – виправдалась Бабкіна.

Нагадаємо, що про госпіталізацію Надії Бабкіної стало відомо 6 квітня. Тоді ж підозрювали, що у співачки коронавірус, але діагноз не підтвердився. Наступного дня мережу приголомшила новина, що її ввели в штучну кому для ефективнішої роботи апарату штучної вентиляції легень.Вже за тиждень зірка вийшла з коми і продовжила реабілітацію у лікарні.