Після скандального арешту репер A$AP Rocky повертається до США

Популярний американський репер A$AP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Майерс) вийшов з-під варти. У Стокгольмі прийняли рішення щодо звільнення артиста, якому загрожувало 2 роки ув'язнення.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter. Ймовірно, саме глава Білого дому повпливав на звільнення репера, який потрапив до шведської в'язниці через звинувачення у нападі на людей.

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"A$AP Rocky звільнений з в'язниці і прямує додому у Сполучені Штати зі Швеції. Це був важкий тиждень, повертайся додому якнайшвидше, A$AP", – зазначив Дональд Трамп.

Репер вже встиг подякувати за його звільнення та всім прихильникам за підтримку. A$AP Rocky зізнався, що цей досвід був для нього дуже важким, а час перебування у в'язниці – принизливим.

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Знаменитий репер A$AP Rocky приїхав до Швеції із запланованим виступом в рамках турне країнами Європи. Однак його концерт обернувся скандальним арештом. 2 липня зіркового гостя Стокгольму та трьох членів його творчої команди затримали правоохоронці. Їм інкримінували напад на двох чоловіків.

Сам A$AP Rocky заявив, що не вони були ініціаторами бійки. Невідомі чоловіки були під дією наркотичних речовин та стежили за репером і його командою упродовж всієї їхньої прогулянки Стокгольмом. Вони стверджували, що A$AP Rocky зламав їхні навушники. Коли ж чоловіки почали грубо залицятись до перехожих дівчат, репер заступився за них.

5 липня A$AP Rocky та його підопічних затримали правоохоронці. Перед арештом артист опублікував фрагменти відео, на яких було видно, що два чоловіки й справді переслідували репера. У першому відео можна було побачити початок інциденту, де невідомі провокували американців на бійку, в той час як охоронець намагався їх заспокоїти, а в іншому – A$AP Rocky звернувся до прихильників та розповів деталі прикрого випадку.

В США репера масово підтримали його колеги: Кім Кардашян, Джастін Бібер, Post Malone, Шон Мендес, а також заступник держсекретаря США Карл Ріш за проханням Дональда Трампа. Всі концерти артиста, зокрема, виступ на Atlas Weekend, були скасовані. Співаку загрожувало до 2 років ув'язнення, однак 2 серпня спільними зусиллями дипломатів та адвокатів все ж вдалось звільнити A$AP Rocky.