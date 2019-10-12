Після скандального розлучення з Сайрус: Ліам Гемстворт закрутив роман з молодою акторкою

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Ліам Гемсворт закрутив роман з молодою акторкою
Ліам Гемсворт закрутив роман з молодою акторкою / Instagram / @lushcrew.magazine

29-річний актор Ліам Гемсворт не довго сумував за скаднальною Майлі Сайрус. Через 3 місяці після розставання він був помічений за поцілунками з молодою актрисою Медісон Браун.

Новина про розлучення Ліама Гемсворта та Майлі Сайрус підірвала мережу наприкінці серпня 2019 року. На той момент після їхнього весілля пройшло трохи більше, ніж півроку. Проте це не завадило скандальній співачці одразу ж засвітитися перед папараці з новою дівчиною, а пізніше – з бойфрендом. Ліам Гемсворт у свою чергу показав нову обраницю трохи пізніше.

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Напередодні, 11 жовтня, в мережі та на фан-сторінках Ліама Гемсворта з'явилися кадри від вуличних фотографів, на яких він постав з молодою акторкою. Супутницею 29-річного австралійця виявилася 22-річна Медісон Браун. Спершу закохані прогулялися містом, тримаючись за руки, пізніше відпочили на літній терасі в кафе, а після цього потрапили в об’єктив папараці пристрасно цілуючись та обіймаючись посеред вулиці.

Про обраницю ексчоловіка Майлі Сайрус відомо лише те, що вона також родом з Австралії. Деякий час працювала моделлю, а на даний момент активно працює над кар’єрою акторки. Станом на зараз Медісон Браун знімається у серіалі "Династія", а одним із найвідоміших проєктів була робота у фільмі "Країна незнайомців " (Strangerland).

Ліам Гемсворт
Ліам Гемсворт з новою дівчиною / Instagram / @​gossip.web0


Ліам Гемсворт з новою дівчиною / Instagram / @secretmagoff
 

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Теги: LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові романи Зіркові розлучення
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