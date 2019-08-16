Після скасування весілля з Хейлі Болдуін Джастін Бібер публічно зізнається їй у коханні

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram / @haileybieber

25-річний співак Джастін Бібер, який скасував весілля через депресію, зворушив мережу, а також наречену Хейлі Болдуін, відвертим зізнанням у коханні. Поп-виконавець опублікував знімки своєї дівчини, під якими присвятив їй чуттєві слова.

Нещодавно зіркова пара відсвяткувала річницю після заручин, з якою Хейлі Болдуін зворушливо привітала свого нареченого Джастіна Бібера. Однак про пишне святкування знаменитості досі замовчують, оскільки в травні 25-річний співак скасував весілля через депресію.

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Проте, схоже, його самопочуття покращується, оскільки на своїй сторінці в Instagram він опублікував неоприлюднені раніше знімки коханої і чуттєво прокоментував їх.

Я закохуюся в тебе все більше з кожним новим днем. Ти – найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Без тебе я буду ніким,
– зворушливо написав Джастін Бібер.

Варто додати, що Хейлі Болдуін перша прокоментувала серію знімків, написавши, що він є її найкращим другом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

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Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Джастін Бібер Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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