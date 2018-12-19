Після терапії Селена Гомес відправилась з друзями на гірськолижний курорт: яскраві фото

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Селена Гомес відпочила на гірськолижному курорті
Селена Гомес відпочила на гірськолижному курорті / Instagram / @selenagomez

Після двох місяців реабілітації в психологічній клініці Селена Гомес повернулась до звичного життя. Разом із друзями артистка вирушила на гірськолижний курорт.

І хоч знаменитість ще не показує яскраві знімки у своєму блозі, її подруги Коннар Франклін та Бейлі Медісон засвітили кадри зі спільного відпочинку. Дівчата обрали один із гірськолижних курортів США – Біг-Беар, що в Каліфорнії. Там американці весело провели час, з'їжджаючи зі схилів та граючи в сніжки.  

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Окрім цього, друзі Селени Гомес відмовились від сноубордів та лиж, надавши перевагу надувним санчатам. Згідно з фото, опублікованих в Instagram, артистка почувалась щасливо поряд зі своїми близькими. 

Вона почувається значно краще і з нетерпінням чекає повернення до нормального життя. Селена проводить час з друзями та сім'єю,
– раніше повідомляв інсайдер західних ЗМІ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bailee Madison (@baileemadison)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CONZ (@connarfranklin)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CONZ (@connarfranklin)

Що відомо про депресію Селени Гомес?
Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 року: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки. Нещодавно зірка також заявила, що покидає соціальні мережі, зокрема, Instagram, на невизначений термін.

11 жовтня стало відомо, що зірка перенесла кілька нервових зривів. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію Селени Гомес. Однією з причин ушпиталення стало одруження Джастіна Бібера з Хейлі Болдуін.

Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес відпочинок
Джерело: 24 Канал
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