Після трьох номінацій Девід Лінч вперше отримає Оскар

Знаменитий американський кінорежисер Девід Лінч удостоївся почесної премії Оскар за його досягнення у кінематографі та попередні три номінації на кінонагороду. Бажану статуетку Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вручить чоловіку вже цього року.

Зазвичай, почесні нагороди премії Оскар зірки першої величини отримують під час церемонії на початку кожного календарного року. До прикладу, цього року премія була призначена на 25 лютого 2019 року, а от наступного року вона відбудеться кількома тижнями раніше – 9 лютого.

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Втім, це не завадило Американській кіноакадемії назвати нових володарів Оскара.

Ці почесні нагороди, які щороку присуджуються Американською академією, відзначають людей, які присвятили себе творчості протягом всього життя і внесли неабиякий вклад в галузь кіно. З великими задоволенням оголошуємо цьогорічних володарів статуеток,

– йдеться на сайті кіноакадемії.

У списку нових "власників" Оскара відзначили Девіда Лінча, який у своїй кар'єрі вже тричі був номінований на відзнаку, однак так і не зміг перевершити своїх конкурентів. У категорії "Найкращий режисер" він боровся з такими фільмами, як "Людина-слон" (1980), "Синій оксамит" (1980) та "Малголленд Драйв" (2001).



Девід Лінч отримає Оскар / Instagram / @davidlynchfoundation

Окрім Лінча, нагород також удостоєні актор Вес Студі ("Останній з могікан", 1992; " Той, що танцює з вовками", 1990), актриса Джина Девіс ("Жучий сік", 1988; "Тельма і Луїза", 1991) та сценаристка і режисерка Ліна Вертмюллер ("Паскуаліно "Семеро красунь"").

Церемонія вручення статуеток відбудеться 27 жовтня 2019 року у Hollywood & Highland Center в Лос-Анджелесі, США.

Хто такий Девід Лінч?73-річний американський кінорежисер створив своєрідний культ у світовому кінематографі. Його фільми особливо вирізняються елементами певного сюрреалізм та жахів, що не лише приголомшують фанатів, а й навпаки – все більше приваблюють. У його доробку близько 25 режисерських робіт, кожна з яких отримала як позитивну, так і негативну реакцію критиків та палких прихильників, зокрема, щодо "Твін Пікс". Девід Лінч також є музикантом, художником, актором та представником американського незалежного кінематографу. 5 травня 2017 року Девід Лінч оголосив про відхід з кіно.