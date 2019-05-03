Після угоди на 71 мільярд доларів Disney продає телеканали Fox
Кінокомпанія Disney почала активно продавати спортивні телеканали, які належали організації Fox. Як повідомляють іноземні джерела, під час поглинання Fox Broadcasting Company Walt Disney підписали угоду, у якій про це було зазначно.
Наприкінці березня стало відомо, що компанія Disney придбала корпорацію 21th Century Fox за рекордний 71 мільярд доларів. Представники двох організацій вели перемовини щодо покупки-продажу близько двох років. Однак деталі їхньої угоди не висвітлювалися.
Читайте також: Найбільша угода століття коштує 71 мільярд доларів: компанія Disney купила відому кіностудію
Іноземне видання Bloomberg повідомило, що тепер Disney продає спортивні телеканали, які належали корпорації Fox. Однак не для збільшення прибутку, а тому що так було вписано в умовах. Так, корпорація Sinclair Broadcast Group придбає у Disney всю спортивну мережу Fox, в яку входить 21 мовник. Вартість угоди становитиме 10 мільярдів доларів.