Після угоди на 71 мільярд доларів Disney продає телеканали Fox

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Disney продає телеканали Fox
Disney продає телеканали Fox / www.disneyplanning.com

Кінокомпанія Disney почала активно продавати спортивні телеканали, які належали організації Fox. Як повідомляють іноземні джерела, під час поглинання Fox Broadcasting Company Walt Disney підписали угоду, у якій про це було зазначно.

Наприкінці березня стало відомо, що компанія Disney придбала корпорацію 21th Century Fox за рекордний 71 мільярд доларів. Представники двох організацій вели перемовини щодо покупки-продажу близько двох років. Однак деталі їхньої угоди не висвітлювалися.

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Іноземне видання Bloomberg повідомило, що тепер Disney продає спортивні телеканали, які належали корпорації Fox. Однак не для збільшення прибутку, а тому що так було вписано в умовах. Так, корпорація Sinclair Broadcast Group придбає у Disney всю спортивну мережу Fox, в яку входить 21 мовник. Вартість угоди становитиме 10 мільярдів доларів.

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Теги: LifeStyle Голлівуд
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