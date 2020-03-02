Після весілля принцеса Беартіс отримає новий титул: який подарунок готує батько нареченого

Вже 29 травня остання неодружена онука Єлизавети ІІ піде під вінець з італійцем Едоардо Мапеллі Моцці. Проте союз не лише дасть 37-річному чоловікові статус нового члена британської монаршої родини, а й подарує принцесі Беатріс нове звання – графиня.

Щодня у ЗМІ з'являються нові подробиці найочікуванішого весілля року. Принцеса Беатріс та бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці дадуть подружні обітниці у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Проте одруження повпливає не лише на статус нареченого, а й суттєво змінить долю майбутньої дружини.

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Як повідомляє Daily Mail, Едоардо Мапеллі Моцці належить до родини італійських аристократів. Тому після одруження принцеса Беатріс отримає звання графині, об'єднавши дві впливові сім'ї Європи. Новостворена родина також успадкує одну з найвеличніших вілл Італії XVIII століття – Villa Mapelli Mozzi неподалік Мілана. Маєток нараховує близько дев'яти спалень, чотири сади та вражає своєю розкішшю. Інсайдери зазначають, що будинок можна орендувати майже за 15 тисяч фунтів на тиждень – понад 400 тисяч гривень.

Батько нареченого граф Алессандро Мапеллі Моцці-старший вперше висловився публічно щодо одруження сина. Він запевнив, що Едоардо нарешті кохає по-справжньому, а в стосунках закоханих панує справжня ідилія.

Я ніколи не бачив його таким щасливим. Едоардо – єдиний нащадок чоловічої статі, який продовжить наш знатний рід. Він граф, а значить, і його дружина автоматично стане графинею, а кожен з їхніх дітей буде графом або графинею,

– розповів граф Мапеллі Моцці-старший.

Батьки нареченого розлучилися, а згодом його мати одружилася вдруге. Незважаючи на те, що Едоардо рідко бачиться з батьком, вони зуміли зберегти дружні стосунки. Граф запевнив, що з нетерпінням чекає на знайомство з принцесою Беатріс.

Нагадаємо, що принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року в Італії. Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених. Як раніше зазначали інсайдери, глядачі не зможуть побачити весільну церемонію в телеефірі, свято буде цілком приватним, без доступу громадськості та преси.

Також наречені відмовилися від весільних подарунків та попросили гостей свята допомогти роботі двох благодійних фондів Big Change та Cricket Brings Hope, які заснувала онука королеви Єлизавети ІІ. Крім того, до почесної ролі на весільній церемонії долучать трирічного сина Едоардо Мапеллі Моцці. Хлопчик вручить нареченим каблучки перед десятками почесних гостей та навіть виголосить промову на прийомі в Букінгемському палаці.