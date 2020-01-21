Після відмови від королівських титулів принц Гаррі вирушив у Канаду до дружини й сина

Днями британським монархам вдалося врегулювати конфлікт, який назрів після резонансної заяви герцогів Сассекських. Королівський нащадок вчора, 20 січня, покинув Великобританію та відправився до своєї родини, яка впродовж тижня перебуває в Канаді.

Кілька днів тому королева Єлизавета ІІ остаточно схвалила намір Меган Маркл та принца Гаррі залишити свої королівські титули та розпочати самостійне життя. Гергоц Сассекський публічно обгрунтував рішення відійти від королівської родини та запевнив, що хотів продовжити службу Її Величності, але без державного фінансування цього зробити не може.

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Після того, як родині британських монархів вдалося владнати сімейні суперечності, принц Гаррі вирішив, що час приступити до виконання своїх привселюдних обіцянок та покинув Великобританію, аби розпочати фінансово незалежне життя в разом з Меган Маркл та сином Арчі в Канаді.

Як повідомляє видання The Sun, вчора ввечері герцог Сассекський вирушив рейсом до Ванкувера з аеропорту Хітроу після участі в Британсько-африканському інвестиційному саміті в Лондоні. Він також мав особисту зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

У канадському аеропорту на нього чекав автомобіль Toyota 4x4 з п'ятьма охоронцями. Двоє з них супроводжували королівського нащадка під час польоту. Їхні послуги досі спонсорують британські платники податків.



Принц Гаррі приземлився на острові Ванкувер в Канаді / The Sun

Після дев'ятигодинного перельоту принц Гаррі відправився до маєтку, де зараз проживає його дружина та восьмимісячний син Арчі. Напередодні Меган разом з сином і двома собаками вирушила на прогулянку в ліс. Під час відпочинку її супроводжували два охоронці.

Герцогиня Сассекському постала в незвичному для себе образі сучасної мами: у спортивному одязі та шапці, з косичкою та в грубих черевиках. Малюк розмістився в рюкзаку-кенгуру. Судячи з усього, така прогулянка приносить герцогині Сассекській значно більшу насолоду, ніж офіційні прийоми та світські заходи.



Меган Маркл під час прогулянки з сином в Канаді / Instagram / @hrhofsussex



Меган Маркл під час прогулянки з сином в Канаді / Instagram / @hrhofsussex