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Після виступів в анексованому Криму до України їде Олександр Сєров

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Олександр Сєров планує виступити в Києві / 1838.life

Російський та радянський артист Олександр Сєров планує дати концерт у Києві. Така інформація сколихнула мережу, адже відомо, що він виступав в окупованому Криму.

Згідно з анонсом, концерт пройде 23 березня 2020 року в Києві. Організатори планують зібрати прихильників Олександра Сєрова в "Палаці Україна". Однак афіша концерту викликала двояке ставлення серед вітчизняних меломанів.

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Якщо одні із захватом сприйняли інформацію, інші нагадали, що саме Олександр Сєров залюбки виступив перед жителями окупованого Криму у 2017 році. Після цього в одному з інтерв’ю чоловік заявив, що Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до держави.

Я б із задоволенням приїхав, але мені "перекрили" Україну. Я приїхав до Севастополя, дав концерт. А тут, в інтернеті інформаця: "Олександр Сєров незаконно перетнув кордон". Все, персона нон грата... Тепер я ворог України,
– нарікав у 2018-му Олександр Сєров.

Загальновідомо, що російський артист родом з України. Народився він у селі Ковалівка, що на Миколаївщині. Після початку агресивної політики Кремля щодо України Олександр Сєров давав чимало концертів у РФ та уникав публічного висловлювання своєї думки щодо політики. Наразі в СБУ не прокоментували приїзд скандального російського артиста.

Олександр Сєров виступить в Києві
Скандальний Олександр Сєров виступить в Києві / PalaceUkraine

Олександр Сєров здобув популярність за часів Радянського Союзу. У 80-их він виконав дуетну композицію з Ольгою Зарубіною "Круиз", яка принесла йому шалену популярність. Найвідомішими його хітами є "Ты меня любишь", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез" і "Звездопад". Олександр Сєров – лауреат премій в РФ та є Народним артистом Росії.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Росії Скандал Новини Києва
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