Після втрати дитини 61-річний Алек Болдуін заявив про вагітність дружини

Голлівудський актор Алек Болдуін у 61 рік готується вшосте стати батьком. Його дружина Гіларія, у якої весною стався викидень, вагітна.

Такою новиною зіркове подружжя поділилось у соцмережах. 35-річна Гіларія поквапилась показати прихильникам округлий живіт та зізналась, що неймовірно щаслива.

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"Коли у вас багато дітей, 6 хвилин схожі на 6 місяців вагітності", – зазначила Гіларія Болдуін у дописі.

Як відомо, дружина Алека Болдуіна дуже важко пережила втрату ненародженої дитини. Після обстеження лікарі заявили, що шансів вижити малюку дуже мало. Тому щодня Гіларія та Алек Болдуін були в очікуванні викидня.

Ми пішли на великий ризик... Цього разу, коли я відкрила своє серце для ще одної дитини, він чи вона не залишилася надовго. У всіх нас є своя мета у житті і я вірю, моє малятко залишило радість у своєму короткому житті,

– емоційно розповіла дружина Болдуіна.

Наразі Гіларія почувається добре та насолоджується своєю п'ятою вагітністю. За словами дружини Алека Болдуіна, цей допис вона опублікувала не тільки, щоб похизуватись новиною про майбутнє поповнення в сім'ї, але й щоб підтримати всіх жінок, які теж втратили дитину до пологів.

"Як я говорила багато разів: цей досвід не стосується лише мене та моєї історії, це про кожного, мабуть, про тебе чи про того, кого ти знаєш і хто пережив втрату", – зазначила раніше Гіларія Болдуін.

Хто такий Алек Болдуін?

Голлівудський актор, який знявся у десятках кінострічок. Найбільш відомими його роботами є "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин". До 2002 року Алек Болдуін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з тренером по йозі Гіларією Томас. Пара виховує 4 дітей та готується до народження п'ятої.