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Після втрати двох дітей дружина Алека Болдвіна оголосила про вагітність

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Алек та Гіларія Болдвіни / Instagram / @hilariabaldwin

Не минув і рік після того, як Алек та Гіларія Болдвіни переживали два викидні, як подружжя оголосило, що чекає на поповнення в сім'ї. Це буде п'ятий нащадок зіркової пари.

Відповідною інформацією Гіларія Болдвін поділилась з прихильниками у мережі. Вона опублікувала ролик, де видно її округлий живіт на перших місяцях вагітності та чути серцебиття дитини. 

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"Увімкніть звук. Я дозволяю дитині говорити, бо у мене немає слів, щоб розповісти, як цей звук змушує нас відчувати емоції. Щойно отримала гарну новину, що все добре і малюк здоровий. Я хотіла поділитися цим з вами", – зазначила Гіларія Болдвін. 

Як відомо, навесні 2019 року Алек Болдвін та Гіларія оголосили, що втратили п'яту дитину. За словами зіркової матусі, малюк мав мало шансів, щоб вижити, однак вони все ж боролись до останнього. Та не минуло й пів року, як родина Болдвінів знов готувалась до поповнення. У жовтні 2019 року подружжя зізналось, що невдовзі у них з'явиться донечка. Проте серце дитини зупинилось під час вагітності Гіларії.

Після шквалу критику щодо виставляння приватного життя на показ дружина Алека Болдвіна заявила, що розповідає свою історію для тих, хто теж пережив викидень. На власному прикладі Гіларія демонструє: потрібно продовжувати жити. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд Зіркові батьки LifeStyle
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