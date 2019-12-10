Після загадкової смерті репера Juice WRLD в його літаку знайшли 30 кілограмів марихуани

В неділю, 8 грудня, в аеропорту США помер відомий американський репер Juice WRLD (Джаред Ентоні Хіггінс). Причиною смерті тоді називали раптовий серцевий напад, але після його смерті під час обшуку літака правоохоронці виявили понад 30 кілограмів марихуани та ліки з вмістом кодеїну.

На американському порталі TMZ повідомили, що наркотичні речовини було виявлено в приватному літаку 21-річного виконавця, яким він прилетів в аеропот Чикаго. Зокрема на борту знайшли сироп від кашлю з кодеїном.

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За словами людей, які перебували у літаку з репером, незадовго до своєї смерті він випив кілька якихось таблеток. У виданні додають, що покійний Juice WRLD часто приймав обезболюючі ліки з вмістом опіоїдів Percocet. Сам репер не приховував, що ще з шкільних років страждав від наркотичної залежності. Через погіршення стану здоров'я він пройшов курс лікування, та перестав вживати сильні наркотики і перейшов на медикаментозну марихуану.

Що сталось з Juice WRLD?

8 грудня американець Juice WRLD знепритомнів, коли очікував на пересадку в аеропорту міста Чикаго, прилетівши з Лос-Анджелеса. Він гуляв аеропортом Midway, але раптово втратив свідомість і з його рота потекла кров. Медики оперативно прибули на місце трагедії, проте врятувати зірку так і не вдалося. Смерть наступила в одній з лікарень після госпіталізації.

За свою недовгу, проте успішну кар'єру Juice WRLD випустив два мікстейпи і два студійних альбоми, нерідко посідаючи перші сходинки американських чартів. На премії Billboard Music Awards 2019, що прогриміла в США 2 травня, отримав звання "Найкращого нового артиста".

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