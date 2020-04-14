"Після життя": Netflix показав у комедійному серіалі, як пережити втрату близьких

Британський комедійний серіал "Після життя" (After Life) вже встиг підкорити весь світ. Тому представники Netflix продовжили його на 2 сезон. Наразі у мережі презентували довгоочікуваний трейлер стрічки.

Як відомо, режисером серіалу "Після життя" є Рікі Джервейс. Він не тільки екранізував комедійну історію, але й зіграв у ній головну роль.

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Сюжет серіалу побудований довкола звичайного британця Тоні. Після смерті дружини Лізи він вирішує кардинально змінити своє життя. Спершу чоловік обмірковував самогубство, але після вагань вирішує продовжити жити, щоб покарати весь світ.

Тоні починає говорити та робити все, що йому заманеться. Він більше не думає, що говоритимуть про нього інші, чи як сприймуть якісь витівки. І все б нічого, якби друзі чоловіка не приділяли йому ще більше уваги, намагаючись повернути того Тоні, якого добре знають.

Вперше серіал "Після життя" вийшов на екран 8 березня 2019 року. Тепер же Netflix готує до виходу 2 сезон, який буде складатись всього із 6 серій. Прем'єра його запланована на 24 квітня.

Дивіться трейлер до серіалу "Після життя": відео англійською