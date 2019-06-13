Після знайомства з Меган: принц Гаррі розважався з іншою жінкою, – ЗМІ

Британське видання Express пише, що американка Меган Маркл не була єдиною жінкою, яка подобалася принцу Гаррі на початку їхніх стосунків у 2016 році.

Про це йдеться у матеріалі британського видання Express з посиланням на інформацію від королівського біографа Анджелу Левін.

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Як згадувало королівське подружжя, Меган і Гаррі познайомилися через спільну знайому, яка влаштувала для них побачення "наосліп". Однак, наголошує Левін, коли принц Гаррі познайомився з майбутньою дружиною, він одночасно зустрічався з моделлю Сарою Енн Маклін. Дівчині тоді було 26 років і вона співпрацювала з такими брендами, Burberry, Dolce & Gabbana Ralph Lauren.

Видання додає, що принц Гаррі і Сара познайомилися на приватній вечірці, де член королівської сім'ї попросив у дівчини номер телефону і без перестанку писав їй повідомлення між побаченнями з Меган Маркл. Натомість модель стала лише захопленням онука Єлизавети II через те, що він не був готовим на серйозні стосунки.

Вони були занадто різними. Так, вона практично не пила алкоголь і виступала за здоровий спосіб життя. А Гаррі до одруження був непокірним,

– розповів друг принца Гаррі, цитує Express.

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