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Письменниця Джоан Роулінг відкрила сайт "Гаррі Поттер вдома": чим цікавий він для дітей

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Гаррі Поттер вдома – новий проєкт Джоан Роулінг / IMDb

Знаменита авторка книг про Гаррі Поттера не оминула увагою пандемію коронавірусу та карантин. Щоб розважити трішки дітей, письменниця відкрила особливий сайт з цікавими іграми та вікторинами.

Про це Джоан Роулінг оголосила на сторінці в твіттер. На створення проєкту її надихнули діти, які нудьгують на карантині. Саме тому вона запустила безкоштовний сайт, який неодмінно допоможе малечі розважитись та дізнатись більше про світ магії. 

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"Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, на карантині може знадобитися трохи магії, тому я із задоволенням запускаю Harry Potter At Home", – заявила вона у мережі. 

Сайт вже почав свою роботу. На порталі "Гаррі Поттер вдома" можна знайти тематичні вікторини, головоломки, майстер-класи, загадки, ігри та цікаву інформацію про книги. Окрім цього, відвідувачі сайту можуть прослухати аудіовидання про Гаррі Поттера, записані на 19 мовах світу. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Карантин в Україні 2020 Гаррі Поттер LifeStyle
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