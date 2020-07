Не завжди про своїх улюблених співаків ми дізнаємось із самого початку їхньої кар’єри. Буває так, що чуємо одну пісню, і вже відтоді починаємо шукати автора.

Які вони, треки артистів, що стали вірусними і дали знати про нові обличчя в музичній індустрії? Читайте у добірці 24 каналу.

Цікаво 5 українських пісень, які прозвучали у голлівудських фільмах

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи") – "Там, де нас нема"

Співак і громадський діяч після закінчення університету приєднався до рок-гурту, який згодом перейменували на всім відомий "Океан Ельзи". Першим студійним альбомом став "Там, де нас нема", його випустили 1998 року. І однойменний трек наступного року отримав премію "Найкраща пісня". На нього ж було знято перший офіційний кліп. Він став одним з перших українських кліпів, який показали на американському каналі MTV.

Океан Ельзи – Там, де нас нема: дивитись відео онлайн

Тіна Кароль – "Выше облаков"

Українська співачка з музичною освітою все своє життя присвятила музиці. Кількість конкурсів, в яких вона брала участь, не перелічиш на пальцях. 2005 року в одному з таких змагань, а саме "Нова хвиля", що відбувалося у Латвії, вона посіла друге місце. А тому виграла приз від Алли Пугачової – 50 тисяч доларів. Саме на ці гроші був знятий кліп на російськомовну пісню "Выше облаков". Цього ж року вона отримала премію "Відкриття року", а наступного – поїхала на Євробачення.

Тіна Кароль – Выше облаков: дивитись відео онлайн

Андрій Хливнюк ("Бумбокс") – "Вахтерам"

Заснований 2004 року гурт, вже наступного випустив дебютний альбом "Меломанія". Він був записаний за 19 годин – рекордну кількість часу. Можливо, це стало причиною того, що жоден з треків не "вистрелив". Вже наступний альбом "Family Бізнес" (2006) здобув статус золотої платівки. І це правда: безліч треків залишаються популярними до сьогодні. А пісня "Вахтерам" стала хітом, який виконують і в Україні, і поза її межами.

Бумбокс – Вахтерам: дивитись відео онлайн

Alyosha – To Be Free

Співачка Alyosha майже одразу завоювала свою популярність серед глядачів. 2010 року вона перемогла у відборі на Євробачення з піснею To Be Free. Але вона нагадувала Knock Me Out Лінди Перрі, тому була звинувачена у плагіаті. А також пісня була виставлена для продажу в мережу, а це було заборонено умовами конкурсу. Альоша змінила хіт на Sweet People, і зайняла десяте місце на великому пісенному конкурсі.

Alyosha – To Be Free: дивитись відео онлайн

alyona alyona – "Залишаю свій дім"

Українська реп-співачка, а до того вихователька у садку, здобула популярність зовсім недавно. Хоч пише тексти вже велику кількість часу, лише 2018 року вийшов її перший кліп на YouTube "Рибки". Цього ж року вийшов наступний "Залишаю свій дім", який набрав 3 мільйони переглядів. Зараз вона має спільні пісні з Джамалою, Kyivstoner та іншими виконавцями. Хоч всі її пісні українськомовні, слухають виконавицю і в колишніх країнах СРСР.

alyona alyona – "Залишаю свій дім": дивитись відео онлайн

Емінем – My Name Is

Американський репер впродовж кар’єри видав 11 альбомів, які посідали перші місця на Billboard. Його називають найуспішнішим репером і королем хіп-хопу. The Real Slim Shady LP (1999) був його другим альбомом, а трек My Name Is посів 36 рядок на Billboard Hot 100. Також за цю платівку Емінем отримав Греммі. Наступний альбом the Marshall Mathers LP посідав перші місця всюди, але завдяки популярності минулих треків.

Емінем – My Name Is: дивитись відео онлайн

Бейонсе – Crazy in Love

Наприкінці 1990-х американська співачка й танцівниця вже була достатньо відомою завдяки участі в гурті Destiny's Child. Вони отримували безліч нагород і мали звання найпопулярнішого жіночого гурту. Але 2003 року була оголошена перерва. Тож Бейонсе записала свій сольний альбом Dangerously in Love. Перший трек Crazy in Love (фіт з Jay-Z) зайняв одні з перших місць у Billboard Hot 100. А кавери на цей сингл записують досі.

Бейонсе – Crazy in Love: дивитись відео онлайн

Джастін Бібер – Baby

Канадський попспівак змалку обожнював музику. Він часто переспівував улюблені пісні та виставляв їх у мережу. Так здобував своїх перших фанатів. Найбільш обговорюваним та популярним кліпом Бібера став Baby (2010). На жаль, співак отримував багато хейту. Але 2 мільярди переглядів цього треку і шалена популярність і зараз свідчать про його талант.

Джастін Бібер – Baby: дивитись відео онлайн

Селена Гомес – Love You Like a Love Song

Селена Гомес від інших своїх колег відрізняється тим, що вона була популярною ще до своєї сольної кар’єри. Оскільки знімалась у багатьох серіалах (наприклад, "Чарівники з Вейверлі Плейс"). Вже з 2008 року почалась її музична історія. Спочатку Селена була солісткою гурту Selena Gomez & the Scene. Пісня Love You Like a Love Song (2011) зараз налічує пів мільярда переглядів, а тоді була в топ-30 треків. Якщо ж говорити про час, коли співачка почала сольну кар’єру, то це був 2013 рік. Тодішній кліп Slow Down, що був одним з перших у соло, популярний і зараз завдяки TikTok.

Селена Гомес & The Scene – Love You Like a Love Song: дивитись відео онлайн

Аріана Гранде – Break Free

Співачка, як і Селена Гомес, спочатку знімалась у серіалах. З 2013 року почала кар’єру музикантки. Дебютний альбом був успішним, але зважаючи на її статус у суспільстві, можна було краще. А вже друга платівка My everything (2014) здобувала перші місця у всіх чартах та у безлічі англомовних і не тільки країнах. А найпопулярнішою піснею стала Break Free (feat. Zedd). Про це свідчить мільярд прослуховувань на ютуб-каналі. Як і вищезгадувані виконавці, співачка не зупинилась і щоразу дивує новою якісною музикою.

Аріана Гранде – Break Free: дивитись відео онлайн

Автор: Марія Касій