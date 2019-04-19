Пісні, у яких Карина Арсентьєва проявила найпотужніші ноти свого діапазону на "Голосі країни 9"

Карина Арсентьєва, яка представляє команду Попата у фіналі шоу "Голос країни 9", одразу дала зрозуміти, що її сильний вокал і наполегливість принесуть свої плоди. Результатом сумлінної праці Карини стали двері у завершальний етап найпопулярнішого пісенного шоу України, де воно боротиметься за перемогу. З якими піснями дівчині з помідорного міста вдалося пройти до фіналу читайте на LifeStyle 24.

Сором'язлива дівчина з помідорного міста Кам'янка-Дніпровська з перших нот зачарувала тренерів "Голосу країни 9". До неї повернулися всі четверо зіркових тренерів, однак не всі змогли поборотися за неї. Вона стала першою учасницею, для якої Потап використав кнопку "блокування". Продюсер одразу побачив потенціал дівчини і вирішив рішуче боротися за її сильний голос. Він заблокував можливість Тіни Кароль заполучити Карину до своєї команди.

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На сліпих прослуховуваннях Карина Арсентьєва зізналася суддям, що завжди мріяла бути співачкою, але доля розпорядилася так, що вона повинна була допомагати своїм батькам у сімейному бізнесі. Проте прийшов момент, коли вона зрозуміла, що пора здійснювати свою мрію і залишати помідорне містечко.

Так, після першого виступу Карини на етапі вибору наосліп її вокал почали порівнювати з голосом легендарної співачки Вітні Х'юстон. Карині вдалося потрапити на проект з її піснею, тому для боротьби за місце у фіналі вона також вирішила виконати її композицію. Вибір дівчини виявився правильним. Вже в неділю, 21 квітня, Карина Арсентьєва боротиметься за перемогу у "Голосі країни 9".

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З якими піснями Карина Арсентьєва йшла до фінального етапу шоу дивіться в підбірці LifeStyle 24.

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн виступ Карини Арсентьєвої на сліпих прослуховуваннях

Голос країни 9 сезон 8 випуск: дивитись онлайн вокальні двобої – Карина Арсентьєва і Катерина Гудим

Голос країни 9 сезон 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої у нокаутах

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – Карина Арсентьєва у чвертьфіналі

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Арсентьєвої у півфіналі