Пісня чи позиція: журі Нацвідбору Євробачення висловились щодо скандальних артистів у фіналі

Фінал Нацвідбору Євробачення розпочався з каверзних питань. Під час представлення Сергієм Притулою суддівського складу, ведучий наголосив, що останній тиждень був наповнений політичним підтекстом, через що важливо почути думку журі щодо цього.

Першою висловити свої думки стала Джамала, родом з Криму, яка натякнула на нещодавній скандал з дуетом фіналісток ANNA MARIA (сестрами Анни та Марії Опанасюк). Українська співачка та переможниця Євробачення-2016 зазначила, що в разі перемоги представники від України повинні чітко знати свою позицію.

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"Важливо, як ти представляєш країну, важливо, з яким прапором і з яким посилом", – прокоментувала Джамала.

Артистка додала, що представник від України на головному міжнародному конкурсі повинен орієнтуватись в політичних питаннях і чітко висловлювати свою позицію. Адже її питатимуть не лише про їхню творчіть на інтерв'ю, а й про ситуацію в країні, яку вони представляють. Джамала також додала, що її багато критикували за надто позитивні коментарі до деяких учасників відбору, незважаючи на поганий вокал. На що виконавиця відповіла, що у залі вона не чує сповна всі недоліки, в той час як глядачу легше це оцінити збоку.

Наступним зголосився відповісти Андрій Данилко, якого більше знають як Вєрка Сердючка. На запитання Сергія Притули, що ж він обере – пісню чи позицію, той відповів, що обере два варіанти.

Це важливо, бо зараз така ситуація. Політика завжди була присутня на конкурсах. Але я хочу облегшити сьогоднішній ефір і привітатись зі всім залом. Думайте головою, а не серцем,

– прокоментував Андрій Данилко позицію фіналістів цьогорічного Національного відбору до Євробачення.

Данилко також заступився за гурт KAZKA, який у другому півфіналі Нацвідбору нещадно розкритикували за поганий виступ.

Останнім виступив Євген Філатов, соліст гурту The Maneken, який також підтримав своїх колег: "Я погоджусь з Джамалою, що під час самого конкурсу Євробачення в Ізраїлі інтерв'ю і розмов буде більше, ніж "співу". Тому позиція є не менш важливою".