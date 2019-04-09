Пісня Джамали увірвалась в топ-10 британських чартів: відеофакт

Популярна українська співачка Джамала стрімко захоплює європейську аудиторію. Днями артистка похизувалась чималим досягненням: її трек Solo увійшов в десяток найкращих пісень британських чартів.

Джамала поділилась радісною звісткою із прихильниками в Instagram. За словами артистки, її трек Solo отримав чималий успіх за кордоном, зокрема, у Великобританії. Саме там англомовна пісня Джамали увірвалась одразу до двох престижних чартів – Upfront Club та Commercial Pop Top-30.

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Solo одразу в двох чартах Великої Британії. Upfront Club-30 – 7 сходинка, Commercial Pop Top-30 – 8 сходинка!

– похизувалась Джамала, додавши відеопідтвердження.

Окрім цього, співачка анонсувала вихід нового кліпу на пісню Solo. Джамала зізналась, що вже у травні 2019 року меломани зможуть переглянути ефектний ролик.

У лютому 2019 року Джамала презентувала англомовну пісню Solo, яку написали для артистки три американські сонграйтери, серед яких – номінант на Греммі Брайан Тодд.

Слухайте пісню Джамали – Solo: аудіо