Трек Shallow може обійтися Леді Газі у кілька мільйонів доларів: співачку звинуватили у плагіаті

Одна з найепатажніших американських співачок Леді Гага постала у центрі скандалу. Після зйомок у фільмі "Народження зірки", де знаменитість зіграла головну роль, вона представила чимало нових хітів. Так, саундтрек до стрічки під назвою Shallow назвали плагіатом і вимагають за нього чималу компенсацію.

Після прем'єри фільму "Народження зірки" пройшло більше, ніж півроку, однак імена головних героїв стрічки не зникають з відомих таблоїдів. То їх підозрюють у романі, то звинувачують у серйозному плагіаті. Про останнє повідомляє видання Page Six.

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У джерелі зазначається, що музикант Стів Ронсен звинуватив Леді Гагу у свідомому запозиченні мелодії з менш відомого треку. Поп-виконавець запевняє, що оскароносна пісня Shallow, яку Гага виконує разом з Купером, створена на основі його хіта Almost.

Натомість співачка заявила, що комбінація з трьох акордів, в якій Стів Ронсен помітив подібність, можна почути також в інших популярних треках, наприклад, у Dust In The Wind групи Kansas. Однак музикант таки має намір судитися з Леді Гагою, вимагаючи компенсацію у розмірі кількох мільйонів доларів. Він запевняє, що та порушила авторські права і скопіювала його пісню.

Слухати пісню Леді Гаги та Бредлі Купера Shallow: відео

Слухати пісню Стіва Ронсена Almost: відео