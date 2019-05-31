Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо

Олівер Альфонсо – італійський співак та музичний консультант. З 2014 року він провів десятки концертів у себе на батьківщині та записав студійний альбом. Проте справжня його кар'єра розпочалася саме в Україні.

Нещодавно Альфонсо презентував відеокліп на пісню "Мам" Андрія Кузьменка і композиція вперше зазвучала в італійському перекладі. Що спонукало італійця переїхати в Україну, чому він обрав пісню саме Кузьми "Скрябіна", а також про найближчі творчі плани артиста – читайте в ексклюзивному інтерв'ю журналістів LifeStyle24.

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Ти починав свій творчий шлях в Італії, де вже здобув чималу популярність. Що ж спонукало переїхати в Україну?

У Італії я працюю музичним консультантом на радіо та телебаченні. Моїм клієнтом, а згодом й колегою, був музикант, який живе у Львові. Він часто розповідав мені про Україну й запрошував приїхати. Тоді я ще взагалі нічого не знав про цю країну. Та все ж ми з моїм менеджером вирішили погодитися. На перший концерт у Львові прийшло так багато людей, що вони були вимушені стояти навіть в коридорі. Тоді я зрозумів, що українці поважають італійську культуру, й виникла ідея продовжувати свою творчість вже тут. Це було у березні 2016 року. Спочатку просто часто повертався сюди, а згодом вирішив пожити певний час у Львові.



Альфонсо Олівер під час одного зі своїх виступів / Facebook / @Alfonso Olivo

Які відмінності з життям в Італії ти тут відчув? Можливо, виникали якісь труднощі?

Я живу в Україні вже понад рік. Поки що бачу між країнами більше спільного, ніж відмінного. Загалом звички українців та італійців мені видаються дуже схожими. Однак найбільша різниця полягає, мабуть, у тому, що українці дуже трепетно відносяться до своїх традицій. Вони прив'язані до своєї культури. В Італії ж це – більш розмите поняття. Ну й, звісно, на перше італійці їдять пасту, а українці – суп. Парадоксально, але я себе завжди відчуваю себе тут як вдома, навіть попри мовний бар'єр. Спочатку я зовсім нічого не розумів українською, та тоді мені якось вдавалося порозумітися з людьми. Більше душевно, ніж словесно. Та за час свого перебування тут я вже трохи вивчив її.

Як виникла ідея знімати відеокліп на пісню "Мам"? Є чимало талановитих українських артистів. Чому саме "Скрябін"?

З тих українських співаків, яких я слухав, мене його творчість найбільше зачепила. Пісні Кузьми, вони викликають душевний крик. У "Океану Ельзи", наприклад, пісні гарні, вони дуже філософські. А от "Скрябін" напряму через пісню спілкувався з народом.

Коли я повертався в Італію з України, мене часто розпитували, як справи в Росії. Мене це дуже дивувало: як взагалі можна переплутати дві нації? Тоді й у мене з'явилася ідея розказати світові більше про Україну.

Почав переспівувати італійською безліч українських пісень. Інколи робив в себе на сторінці у Facebook опитування, яку композицію мої прихильники хочуть почути наступною. Багато хто пропонував "Мам". Як тільки її послухав, то зразу запала мені в серце. Коли ми вирішили перекладати цю пісню, то зустрілися з мамою Андрія Кузьменка. Вона послухала й дуже втішилася, дала дозвіл на офіційний переклад. Потім ми вирішили зняти відеокліп, вона першою побачила його перед прем'єрою. Сказала, що мені вдалося правильно передати цю пісню.

Дивіться відеокліп Олівера Альфонсо на пісню "Мам":

Ця пісня особливо припадає до душі саме італійцям. Адже це така нація, у якій сини дуже прив'язані до своїх матусь. Є навіть спеціальний термін для цього явища – mammone. Це ще одна причина, чому я захотів її співати. Режисером кліпу є львів'янин Алекс Сторожук. Він без слів розумів усе те, що було потрібно. У мене є свій режисер в Італії, однак над цим відео я хотів працювати саме з українцем. Я дуже задоволений співпрацею з ним.

Цьогоріч на "Євробаченні" представник Італії Алессандро Махмуд посів другу сходинку. Чи цікавився ти цим конкурсом? Можливо, підтримував когось з виконавців?

Не мав можливості переглядати цьогоріч конкурс наживо, але потім дивився дещо в інтернеті. Прослідковується цікава тенденція: світ дуже глобалізується. Адже у 2018 році Італію представляв албанець, а тепер – хлопець з єгипетським корінням. І це – фантастично.

До речі, чи не думав ти про участь в якомусь з талант-шоу в Україні чи Італії?

Мені телефонували організатори одного з таких вже двічі. Пропонували пройти кастинг й наголошували, що маю всі шанси пройти далі. Та я не хочу, щоб мене сприймали як артиста відомого шоу, насамперед, хочу виступати як самостійний артист. Великою помилкою багатьох співаків, які йдуть на такі кастинги, є те, що вони забувають: не телебачення робить артистом, а публіка. Адже якщо ти вже завоював її, тоді ти є артистом.

Які найближчі плани щодо творчої діяльності? Де можна буде послухати тебе наживо?

У серпні плануються концерти в рамках двох фестивалів. Поки що вони ще не позиціюють себе офіційно, тож раджу слідкувати за моїми сторінками у Facebook та Instagram. Там згодом буде детальніша інформація. Найближчим проектом є випуск моєї авторською пісні "Мир і любов". Виконуватиму її італійською, та приспів – українською. Воно також про сімейний зв'язок, з дуже сильним емоційним підтекстом.