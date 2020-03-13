24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Пісня Тіни Кароль стала саундтреком до серіалу "Доктор Віра": відео

- Читать новость на русском
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Знаменита українська виконавиця Тіна Кароль вкотре стала автором саундтреку до серіалу. Цього разу її пісня "Иди на жизнь" прозвучить у новій українській стрічці "Доктор Віра".

Прем'єра медичної драми відбудеться 16 березня о 20:45 на телеканалі "1+1". Композиція народної артистки України Тіни Кароль стала офіційним саундтреком до неї.

Читайте також: В Україні стартував показ історичної драми "Толока": сюжет і трейлер

Співачка розповіла, що це мотиваційна пісня про довіру до себе і свого внутрішнього "я". Тіна зазначає, що для мрійників немає жодних кордонів чи рамок.

Сміливо мріяти, довіряти своїй внутрішній дитині, обрати йти на життя – це гасло і маніфест пісні,
– каже зірка.

Тіна Кароль – Иди на жизнь: дивіться відео онлайн

Що відомо про серіал "Доктор Віра"?"Доктор Віра" – це медична драма, сюжет якої побудований на життєвій історії кардіохірурга Віри. Несподівано її чоловік Андрій зникає і вона залишається сама з хворою донькою. Потім до неї приходить жінка, яка називає себе його справжньою дружиною. Віра працювала над написанням дисертації, проте змушена покинути цю справу та повернутися до лікарні, де працювала раніше, щоб забезпечувати дитину. Там вона рятує життя людей в операційних.

Анонс серіалу "Доктор Віра": дивіться відео онлайн

 

Діяльність у "Кварталі" та УКРОПі: ким є Гура, що казав про "цілий літак інфікованих" з Мілану
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кіно Тіна Кароль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 "П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму
Юлія Михайлова
сьогодні 11:09 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
Юліана Вінтюк
сьогодні 10:15 Учасники Євробачення-2020: з якими піснями виступатимуть конкурсанти
Юлія Михайлова
сьогодні 09:00 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
Квітослава Туз
12 березня 17:03 Чи варто подорожувати під час пандемії коронавірусу: опитування
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук