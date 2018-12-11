Пісню гурту Queen визнали найпопулярнішою композицією ХХ століття: цікаві деталі

855
Пісню гурту Queen визнали найпопулярнішою композицією ХХ століття
Пісню гурту Queen визнали найпопулярнішою композицією ХХ століття / theworldnews.net

Хоч прем'єра пісні "Bohemian Rhapsody" від гурту Queen відбулась понад 40 років тому, її успіх і досі приголомшує меломанів. Днями композицію визнали найкращим хітом ХХ століття.

Британська група Queen з легендарним Фредді Мерк'юрі підкорила мільйони людей. Всі з нетерпінням очікували нових композицій від колективу, а тепер із задоволенням переспівують та слухають улюблені хіти. 

Читайте також: В мережі з'явився перший тизер фільму про гурт Queen: відео

Чималий успіх гурту і далі продовжує вражати. Днями один із найбільших музичних холдингів Universal Music Group назвав пісню "Bohemian Rhapsody" найпопулярнішою композицією ХХ століття. За даними представників компанії, кількість прослуховувань хіта Queen подолала позначку в 1,5 мільярда. 

До слова, пісню "Bohemian Rhapsody" гурт Queen презентував у жовтні 1975 року. Пісня стрімко увірвалась у світові чарти та стала першою композицією музикантів, яка посіла перші сходинки у хіт-парадах Великобританії та США. 

Дивіться кліп до пісні "Bohemian Rhapsody" від гурту Queen (відео):

 

Нагадаємо, що 1 листопада в Україні відбулась прем'єра довгоочікуваної кінострічки "Богемна рапсодія"Біографічний мюзикл розповідає про реальні факти з життя гурту Queen  від початку його заснування та аж до легендарного виступу на концерті Live Aid в 1985 році

Теги: Рейтинги LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10380
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1787
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2481
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7 грудня 15:36 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7792
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
7 грудня 14:00 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
61563
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
7 грудня 11:00 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
4179
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук