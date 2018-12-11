Пісню гурту Queen визнали найпопулярнішою композицією ХХ століття: цікаві деталі

Хоч прем'єра пісні "Bohemian Rhapsody" від гурту Queen відбулась понад 40 років тому, її успіх і досі приголомшує меломанів. Днями композицію визнали найкращим хітом ХХ століття.

Британська група Queen з легендарним Фредді Мерк'юрі підкорила мільйони людей. Всі з нетерпінням очікували нових композицій від колективу, а тепер із задоволенням переспівують та слухають улюблені хіти.

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Чималий успіх гурту і далі продовжує вражати. Днями один із найбільших музичних холдингів Universal Music Group назвав пісню "Bohemian Rhapsody" найпопулярнішою композицією ХХ століття. За даними представників компанії, кількість прослуховувань хіта Queen подолала позначку в 1,5 мільярда.

Breaking news Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) 11 грудня 2018 р.

До слова, пісню "Bohemian Rhapsody" гурт Queen презентував у жовтні 1975 року. Пісня стрімко увірвалась у світові чарти та стала першою композицією музикантів, яка посіла перші сходинки у хіт-парадах Великобританії та США.

Дивіться кліп до пісні "Bohemian Rhapsody" від гурту Queen (відео):

Нагадаємо, що 1 листопада в Україні відбулась прем'єра довгоочікуваної кінострічки "Богемна рапсодія". Біографічний мюзикл розповідає про реальні факти з життя гурту Queen від початку його заснування та аж до легендарного виступу на концерті Live Aid в 1985 році.