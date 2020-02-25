Піт Девідсон розповів про причини розриву з Аріаною Гранде та Кайєю Гербер: подробиці

26-річний американський комік відзначився романами з найпривабливішими зірками Голлівуду. Впродовж останнього року він встиг закрутити стосунки з 18-річною моделлю Кайєю Гербер та 26-річною співачкою Аріаною Гранде. Лише зараз Піт Девідсон вирішив розсекретити, що стало причиною розставання.

Популярний американський комік Піт Девідсон завоював звання справжнього підкорювача жіночих сердець, адже впродовж останнього року нові подробиці його романів не сходили зі сторінок світової преси. Так, він поспілкувався з радіоведучим Charlamagne tha God та зробив кілька сенсаційних заяв про свої колишні стосунки.

Читайте також: Кайя Гербер стала зіркою глянцю та розповіла, що ніколи не хотіла бути моделлю

Лише у жовтні минулоріч папараці вдалося розсекретити стосунки доньки відомої супермоделі Сінді Кроуфорд Кайї Гербер та Піта Девідсона. У компанії коміка вона відпочивала поблизу басейну в Маямі, відвідала кілька світських вечірок та насолоджувалася побаченням в одній з кав'ярень Нью-Йорка. Проте ідилія між закоханими тривала недовго. Піт Девідсон зізнався, що вирішив не обтяжувати дівчину особистими проблемами через нестабільне психічне здоров'я.

Ми зустрічалися лише кілька місяців. Вона дуже молода, а я вже через багато пройшов. Ми розлучилися перед тим, як я повинен був відправитися на реабілітацію. Я розумію, що вона повинна веселитися на повну, а не турбуватися про якогось хлопця, у якого постійно проблеми,

– розповів комік.

Крім того, юнак зазначив, що встиг познайомитися зі знаменитими батьками коханої – супермоделлю Сінді Кроуфорд та бізнесменом Ранді Гербером. У них склалося чудове спілкування. Піт зізнався, що вони також турбувалися про нього і він відчував неабияку підтримку родини Кайї.



Піт Девідсон та Кайя Гербер / Instagram /@justjared

Не оминув він увагою і своїх стосунків зі співачкою Аріаною Гранде. Пара навіть планувала заручини після п'яти місяців спільного життя, проте несподівано оголосила про розрив. За словами Піта Девідсона, причиною стала смерть колишнього бойфренда Аріани Гранде виконавця Мака Міллера, з яким вона була у стосунках близько двох років. Втрата хлопця, з яким зірка пов'язувала свій приголомшливий музичний успіх, стала для неї справжнім потрясінням.

Я знав, що після цього все буде скінчено. Це було жахливо, і я навіть не можу уявити, з чим це можна порівняти. Вона дійсно любила його. І тоді сказав їй: "Я буду поруч стільки, скільки ти захочеш",

– пригадав артист.

Зараз Піт Девідсон вирішив відмовитися від романтичних стосунків та побачень. Він прагне сповна насолодитися самотністю та зробити паузу в романах. Комік щиро сподівається, що його наступні почуття стануть коханням всього його життя.

Що відомо про Піта Девідсона?Кар'єра 26-річного коміка на телебаченні розпочалася з появи в третьому епізоді комедійного серіалу Failosophy 2013 року. Згодом він активно виступав у стендап-шоу, швидко завоювавши любов глядачів своїми кумедними життєвими історіями. Піт став наймолодшим актором популярного проєкту Saturday Night Live, що дозволило йому співпрацювати з провідними американськими знаменитостями. 2015 року хлопець потрапив до списку Forbes, як один з найзаможніших людей віком до 30 років. Світова гумористична спільнота назвала його справжнім проривом в індустрії.

Проте за гострі релігійні жарти на нього посипалися численні звинувачення католицької церкви. Крім того, він публічно просив вибачення за образи американського політика Дена Креншо після знущань над тим, що він втратив око під час війни і зараз змушений носити пов'язку.