Піт Девідсон та Кайя Гербер не приховують стосунки: пікантні фото

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Піт Девідсон та Кайя Гербер / Instagram /@justjared

26-річного американського комедійного актора помітили під час відпочинку з 18-річною фотомоделлю. За рік після скасування весілля з співачкою Аріаною Гранде, хлопець продовжує романтичні стосунки, про які наразі не говорить публічно.

Дочку американської супермоделі Сінді Кроуфорд Кайю Гербер сфотографували в компанії актора Піта Девідсона. Пара відпочивала поблизу басейну і насолоджувалася компанією одне одного. Гарячі світлини закоханих опублікувало видання Just Jared

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Зазначимо, що це не перша публічна поява пара. У жовтні модель помітили на побаченні з Пітом Девідсоном у Нью-Йорку. Вони вечеряли в одній з кав'ярень і потрапили в інстраграм-сторіс інших відвідувачів закладу. 

Цієї суботи пара проводила час по-дорослому. Їхні пристрасні поцілунки у Маямі зафіксували західні ЗМІ. Піт був одягнений у чорні шорти та білу футболку. Красуня Кайя Гербер демонструвала струнке тіло у чорному бікіні та блакитній сорочці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Крім того, пара прямувала на вечірку до колеги-коміка Піта Девідсона, тримаючись за руки. Стиль закоханих був стриманий та офіційний. Епатажний актор одягнув чорний костюм та білу сорочку. Кайя Гербер з'явилася у елегантній сукні синього кольору з відвертим декольте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кайя Гербер Зіркові романи
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