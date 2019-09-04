Правила життя видатного фешн-фотографа Пітера Лінднберга: найкращі цитати

Відомий німецький fashion-фотограф Пітер Лінднберг помер у 74-річному віці. Фотограф співпрацював з такими іменитими виданнями, як Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone та Esquire.

За свою довгу кар'єру він став не лише професіоналом своєї справи, який вміло справлявся з фотоапаратом, але й наставником, до якого всі прислухалися. Тож ми ділимося з вами його найкращими цитатами.

Читайте також: Помер легендарний фотограф Пітер Ліндберг, який співпрацював із Меган Маркл

Найвідоміші цитати фотографа

Про жінок

"Мене часто запитують: "Як ви вмовляєте цих жінок знятися? Ці знімки неймовірні!". Я знаю більшість з них років двадцять - це моя сім'я".



Фотограф з відомими моделями

"Мене ніколи не надихали жінки, які носять сумки з крокодилячої шкіри".

Я хочу тебе запитати, що в жінці тобі здається найсексуальнішим?

"Мізки. За тридцять років роботи фотографом я бачив стільки сідниць і грудей, великих і маленьких, що в якийсь момент розмір перестав мати значення. Тут-то і з'ясувалося, що найголовніше в жінці - це мізки. Навіть, коли ти з нею спиш".

Про Instagram

"Не думаю, що Instagram якось вплинув на класичну фотографію. Мені подобаються там багато знімків".

Про красу

"Ретуш - це отрута для молодих дівчат. Хоча ні, це отрута для всіх".



Панелопа Крус в об'єктиві фотографа

Про харизматичність

"Коли я зробив зйомку для останнього календаря Pirelli, мені сказали: "О, як це сміливо - зняти актрис у віці без ретуші". Та ви що? Мені просто подобаються всі ці жінки, мені плювати на їх вік".



Анджеліна Джолі у зйомці фотографа

Про особистість

"Ніколь Кідман може зробити все що завгодно, якщо її попросять, - знятися голою, стрибнути через багаття. Але перед камерою вона жахливо сором'язлива".



Ніколь Кідман позує для Пітера Ліндберга

Про натхнення

"Я шукаю натхнення на вулиці, як маленька собачка".

Читайте також: Помер Пітер Ліндберг: найвідоміші роботи культового фотографа з першими зірками світу

"Я надихаюся всім, що бачу, і рано чи пізно використовую це в своїй роботі".

Про творчість

"Завдяки творчості ми народжуємося заново, по-справжньому пізнаємо себе і світ навколо. Потім наші роботи стають частиною нас самих. Питання лише в тому, як далеко ми готові зайти".