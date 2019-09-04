Правила життя видатного фешн-фотографа Пітера Лінднберга: найкращі цитати

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Помер Пітер Лінднберг – цитати та правила життя фотографа
Пітер Лінденберг помер / www.spletnik.ru

Відомий німецький fashion-фотограф Пітер Лінднберг помер у 74-річному віці. Фотограф співпрацював з такими іменитими виданнями, як Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone та Esquire.

За свою довгу кар'єру він став не лише професіоналом своєї справи, який вміло справлявся з фотоапаратом, але й наставником, до якого всі прислухалися. Тож ми ділимося з вами його найкращими цитатами.

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Найвідоміші цитати фотографа

Про жінок

"Мене часто запитують: "Як ви вмовляєте цих жінок знятися? Ці знімки неймовірні!". Я знаю більшість з них років двадцять - це моя сім'я".


Фотограф з відомими моделями

"Мене ніколи не надихали жінки, які носять сумки з крокодилячої шкіри".

Я хочу тебе запитати, що в жінці тобі здається найсексуальнішим?
"Мізки. За тридцять років роботи фотографом я бачив стільки сідниць і грудей, великих і маленьких, що в якийсь момент розмір перестав мати значення. Тут-то і з'ясувалося, що найголовніше в жінці - це мізки. Навіть, коли ти з нею спиш".

Про Instagram

"Не думаю, що Instagram якось вплинув на класичну фотографію. Мені подобаються там багато знімків".

Про красу

"Ретуш - це отрута для молодих дівчат. Хоча ні, це отрута для всіх". 

Панелопа Круз в об'єктиві фотографа
Панелопа Крус в об'єктиві фотографа

Про харизматичність

"Коли я зробив зйомку для останнього календаря Pirelli, мені сказали: "О, як це сміливо - зняти актрис у віці без ретуші". Та ви що? Мені просто подобаються всі ці жінки, мені плювати на їх вік". 

Анджеліна Джолі у зйомці фотографа
Анджеліна Джолі у зйомці фотографа

Про особистість

"Ніколь Кідман може зробити все що завгодно, якщо її попросять, - знятися голою, стрибнути через багаття. Але перед камерою вона жахливо сором'язлива".

Ніколь Кідман позує для Пітера Ліндберга
Ніколь Кідман позує для Пітера Ліндберга

Про натхнення

"Я шукаю натхнення на вулиці, як маленька собачка".

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"Я надихаюся всім, що бачу, і рано чи пізно використовую це в своїй роботі".

Про творчість

"Завдяки творчості ми народжуємося заново, по-справжньому пізнаємо себе і світ навколо. Потім наші роботи стають частиною нас самих. Питання лише в тому, як далеко ми готові зайти".

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Теги: LifeStyle Втрати Голлівуд Мода Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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