Рецепт піци Пепероні: смачно і швидко

Піцу люблять всі! І великі, і малі. Мабуть, жодне свято не відбувається без цієї смачної та запашної італійської страви. Піца Пепероні – це поєднання ніжного сиру моцарелла, пікантної салямі пепероні та запашного базиліку.

Як приготувати тісто для піци

Інгредієнти для тіста на піцу:

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 400 грамів борошна вищого гатунку;

– 1 стакан молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– ​сіль за смаком.

1. Тепле молоко та свіжі дріжджі ретельно змішуємо у глибокій посудині.

2. Додаємо цукор та перемішуємо до повного його розчинення.

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3. По одному стакану додаємо борошно, сіль та олію – замішуємо тісто.

4. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин.

5. З одного замісу тіста виходить два коржі для піци.

Рецепт домашньої піци

Інгредієнти для начинки піци Пепероні:

– 200 грам сиру моцарелла;

– 150 грам російського сиру;

– 100 грам салямі пепероні;

– 5 помідорів черрі;

– базилік;

– томатний соус;

– свіжий перець чілі

*Інгредієнти вказані на одну піцу

Готуємо піцу Пепероні

1. Нарізаємо тоненькими пластинками салямі.

2. На грубій терці натираємо сир моцарелла та окремо російський сир.

3. Помідори черрі розрізаємо навпіл.

4. Відділяємо листочки базиліка від стебла та промиваємо водою.

5. Розкатуємо тісто скалкою та припиляємо його борошном з обох сторін.

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6. Викладаємо тісто на деко та виделкою формуємо невеликі дирочки, щоб тісто не піднімалося при випіканні.

7. Змащуємо тісто томатним соусом та посипаємо сиром мацарелла.

8. Викладаємо салямі та додаємо натертий російський сир.

9. Прикрашаємо піцу зверху помідорами черрі та листочками базиліку. Додаємо перець чілі за смаком.

10. Випікаємо піцу при 180 градусах 25 хвилин.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак