Пітт, Ді Капріо і Тарантіно зачарували виходом на прем'єрі фільму в Голлівуді

Знаменита кінопрем'єра "Одного разу в Голлівуді" відгриміла в самому серці індустрії кіно – Лос-Анджелесі, 22 липня. На червону доріжку вийшли головні зірки кінострічки, які вразили не лише своїми образами, а й харизмою.

Три головних актори фільму – Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт розпочали свій світський вечір із фотографій з прихильниками, які стояли біля виходу Китайського театру TCL. Вже на червоній доріжці до них приєднались учасники знімального процесу фільму – режисер Квентін Тарантіно, продюсери Девід Хейман і Шеннон Макінтош та інші.

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Чоловіки традиційно були одягнуті в класичні чорні смокінги, в той час як жінки виблискували у чарівних сукнях. До прикладу, Марго Роббі обрала білосніжну довгу сукню з прозорими рукавами, глибоким вирізом і поясом. Схожий образ вона приміряла під час нещодавньої фотосесії з зірками кінокартини.

На червону доріжку події також завітали й інші зірки: Брітні Спірс та Сем Асгарі, Кріс Хемсворт та Ельза Патакі, Румер Вілліс, Адріана Ліма та багато інших.

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?

Стрічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року, а сценарій для неї писався близько 5 років. Кінокартина розповідає про події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. За сюжетом, в центрі подій стає історія, пов'язана із сектантом Чарльзом Менсоном. Саме він вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Зйомками фільму зайнялась кінокомпанія Sony Pictures Entertainment, а світова прем'єра вже відбудеться зовсім скоро – 26 липня.

Одного разу в Голлівуді: дивитись трейлер фільму онлайн