Півмільйона доларів за вечірку: Меган Маркл вразила витратами у Нью-Йорку

Герцогиня Сассекська перед пологами вирішила порушити королівське правило та влаштувати гучну вечірку у Нью-Йорку. На так зване baby shower Меган Маркл запросила зіркових подруг. Однак такі посиденьки обійшлись королівському подружжю в чималу копійку.

Як повідомляє The Daily Mail, вечірка відбулась 19 лютого. Вагітна Меган Маркл хотіла не привертати увагу ЗМІ, запросивши своїх зіркових подруг до готелю The Mark, що в Нью-Йорку. Однак журналісти очікували на появу герцогині Сассекської, тому змогли сфотографувати зіркових гостей вечірки.

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Зокрема, на baby shower Меган Маркл прийшли Серена Вільямс, Амаль Клуні, Джессіка Малруні, Маркус Андерсон. Окрім цього, гості свята разом із герцогинею відпочили в одному з фешенебельних закладів Нью-Йорка – ресторані The Polo Bar. Таке святкування обійшлось королівському подружжю у чималу суму.



Меган Маркл у Нью-Йорку / Getty Images

За підрахунками західних ЗМІ, сума сягала півмільйона доларів. Вагітна Меган Маркл літала з Лондона до Нью-Йорка приватним літаком, що коштує щонайменше 125 тисяч доларів. Окрім цього, зупинялась герцогиня в найкращому номері дорогого готелю, вартість якого сягає 75 тисяч доларів за ніч. Враховуючи, що було частування зіркових гостей та охорона, яка супроводжувала Меган всюди, то сума, витрачена екс-акторкою, становить понад 430 тисяч доларів.

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Такі витрати не на жарт схвилювали британців, які щомісяця сплачують податки у королівський фонд. Відтак Кенсінгтонський палац вже прокоментував дорогу поїздку дружини принца Гаррі. За їхніми даними, візит до США був приватним, тому Меган Маркл не витратила жодного цента із королівських рахунків. Представники Її Величності натякнули, що витрати взяли на себе заможні подруги Меган Маркл, які запросили її до Нью-Йорка. Ймовірно, це були тенісистка Серена Вільямс та юрист Амаль Клуні.



Амаль Клуні на вечірці Меган Маркл / Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше стануть батьками у квітні 2019 року. Інсайдери стверджують, що це "буде подвійна проблема", адже, за їхніми словами, герцогиня народить двійнят. Поки ж королівська сім'я не розсекречує такої інформації, а королівське подружжя Гаррі та Меган готуються до чергової міжнародної поїздки. Вже 23 лютого герцоги Сассекські здійснять 2-денну поїздку до Марокко.