Півмільйона доларів за вечірку: Меган Маркл вразила витратами у Нью-Йорку

749 Читать новость на русском
Меган Маркл витратила понад 500 тисяч доларів на вечірку
Меган Маркл витратила понад 500 тисяч доларів на вечірку / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська перед пологами вирішила порушити королівське правило та влаштувати гучну вечірку у Нью-Йорку. На так зване baby shower Меган Маркл запросила зіркових подруг. Однак такі посиденьки обійшлись королівському подружжю в чималу копійку.

Як повідомляє The Daily Mail, вечірка відбулась 19 лютого. Вагітна Меган Маркл хотіла не привертати увагу ЗМІ, запросивши своїх зіркових подруг до готелю The Mark, що в Нью-Йорку. Однак журналісти очікували на появу герцогині Сассекської, тому змогли сфотографувати зіркових гостей вечірки. 

Читайте також: У кросівках та кепі: Меган Маркл здивувала спортивним образом у Нью-Йорку

Зокрема, на baby shower Меган Маркл прийшли Серена Вільямс, Амаль Клуні, Джессіка Малруні, Маркус Андерсон. Окрім цього, гості свята разом із герцогинею відпочили в одному з фешенебельних закладів Нью-Йорка – ресторані The Polo Bar. Таке святкування обійшлось королівському подружжю у чималу суму. 

Меган Маркл у Нью-Йорку
Меган Маркл у Нью-Йорку / Getty Images

За підрахунками західних ЗМІ, сума сягала півмільйона доларів. Вагітна Меган Маркл літала з Лондона до Нью-Йорка приватним літаком, що коштує щонайменше 125 тисяч доларів. Окрім цього, зупинялась герцогиня в найкращому номері дорогого готелю, вартість якого сягає 75 тисяч доларів за ніч. Враховуючи, що було частування зіркових гостей та охорона, яка супроводжувала Меган всюди, то сума, витрачена екс-акторкою, становить понад 430 тисяч доларів. 

Читайте також: Яскравий вихід: Амаль Клуні вразила весняним образом

Такі витрати не на жарт схвилювали британців, які щомісяця сплачують податки у королівський фонд. Відтак Кенсінгтонський палац вже прокоментував дорогу поїздку дружини принца Гаррі. За їхніми даними, візит до США був приватним, тому Меган Маркл не витратила жодного цента із королівських рахунків. Представники Її Величності натякнули, що витрати взяли на себе заможні подруги Меган Маркл, які запросили її до Нью-Йорка. Ймовірно, це були тенісистка Серена Вільямс та юрист Амаль Клуні. 


Амаль Клуні на вечірці Меган Маркл / Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше стануть батьками у квітні 2019 року. Інсайдери стверджують, що це "буде подвійна проблема", адже, за їхніми словами, герцогиня народить двійнят. Поки ж королівська сім'я не розсекречує такої інформації, а королівське подружжя Гаррі та Меган готуються до чергової міжнародної поїздки. Вже 23 лютого герцоги Сассекські здійснять 2-денну поїздку до Марокко.

blog_ava
На Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув український військовий: ким був герой
сьогодні
5488
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
сьогодні 19:25 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
169
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
сьогодні 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 3295
Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії
сьогодні 15:07 Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії
871
Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
сьогодні 11:05 Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
1020
Правдива історія бренду Victoria's Secret
20 лютого 20:30 Правдива історія бренду Victoria's Secret
Марія Ягодка 467
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
20 лютого 19:45 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
548
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук