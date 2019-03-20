Плакала і не хотіла виходити в ефір, – Ольга Фреймут розповіла про початок своєї кар'єри

Знаменита Ольга Фреймут, мабуть, поностальгувала за минулим та пригадала, як розпочинала свою кар'єру телеведучої. Зірка відверто зізналась, що колись вона легко втрачала емоційну рівновагу, а хейтери доводили її до сліз.

Так, під час зйомок ранкової програми "Підйом" Ольга Фреймут пережила складні часи. Телеведуча пригадала, що отримувала не велику зарплату, їздила до офісу на метро та зводила кінці з кінцями. Окрім цього, Ольга виховувала свою доньку Злату, відтак зайвих коштів на дорогий одяг бракувало. Саме тому телеведуча на старті своєї кар'єри часто ставала об'єктом для насмішок.

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"За часів "Підйому" мене було легко вивести з рівноваги. Глядачі писали, наприклад: "Давайте скинемося Фреймут на туфлі". Пам'ятаю, я плакала, не хотіла виходити в ефір, бо заробляла копійки, жила в спальному районі, їздила на роботу на метро, ​​сама виховувала дочку. У мене дійсно не було фінансової можливості купувати собі багато одягу. І так – програму весь час вела у своїх єдиних туфлях бежевого кольору, куплених майже не на ринку", – розповіла Ольга Фреймут.

А от участь в популярному проекті "Ревізор" допомогла зірці стати дещо "товстошкірою". Саме в цій програмі Ольга Фреймут боролась із хамською поведінкою та демонструвала стійкість у будь-якому питанні.

"Ревізор" допоміг мені виробити імунітет проти хамства. Коли герої наших сюжетів говорили гидоти, я включала навмисну ​​ввічливість, тим самим підкреслюючи поганий характер співрозмовника,

– додала Ольга Фреймут.

До ностальгійного допису Ольга Фреймут додала фото, на якому позувала поряд з двома колегами – телеведучими Сергієм Притулою та Олександром Педаном.

Наразі Ольга Фреймут може похизуватись чималою кар'єрою. Після виходу з шоу "Ревізор" вона вела популярні телепроекти, зокрема, "Інспектор Фреймут", "На ножах", "Голос країни", "Від пацанки до панянки", "Маленькі гіганти" та "Оля". У 2017 році зірка вийшла заміж за генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотко, з яким виховує двох спільних дітей та доньку від попередніх стосунків.