Планували до найдрібніших деталей, – принц Гаррі та Меган Маркл розповіли про своє весілля

Минуло більше, ніж рік з часу королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл, однак ця урочиста подія і досі привертає увагу всього світу. Герцоги Сассекські вкрай рідко діляться хоч якимись деталями приватного життя, однак днями зробили виняток та розповіли про своє весілля.

Днями в офіційній резиденції британських монархів у Шотландії з'явилась особлива виставка "Королівське весілля: герцог і герцогиня Сассекські". Відтак всі відвідувачі Холірудського палацу мають змогу побачити не тільки експонати, взяті з урочистої події, але й послухати коментарі самих наречених у знаковий для них день.

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В аудіокнизі принц Гаррі та Меган Маркл ексклюзивно розповідають про підготовку до церемонії. Зокрема, герцогиня Сассекська зізналась, що до дрібних деталей планувала своє весілля. оскільки розуміла, що за ним будуть стежити мільйони людей у всьому світі.

Ми розпланували наше весілля до найдрібніших деталей. Ми розуміли, наскільки масштабним буде ця подія, тому при прийнятті рішень керувалися персональними, значущими і інтимними для нас моментами,

– зізналась Меган Маркл.

А от принц Гаррі вирішив поділитись із громадськістю деталями щодо вибору свого вбрання. Герцог Сассекський міг постати на урочистій церемонії у класичному костюмі, однак вирішив обрати парадну уніформу гвардійців. Свій вибір принц Гаррі узгодив зі своєю бабусею – королевою Єлизаветою ІІ.

"В якості весільного вбрання я з дозволу бабусі вибрав сюртук – уніформу представників гвардійської кавалерії Британської армії. Це один з моїх найулюбленіших костюмів, тому мені дуже пощастило, що я зміг одягти його в цей важливий день", – розповів принц Гаррі.

Що відомо про весілля принца Гаррі та Меган Маркл?Розкішне королівське весілля відбулось 19 травня 2018 року у Віндзорі. Саме в цей день весь світ, затамувавши подих, спостерігав, як екс-акторка Меган Маркл виходить заміж за принца Гаррі. Одразу після весілля пара отримала королівський титул від королеви – герцоги Сассекські. Окрім цього, знаменита американка одержала в подарунок свій родинний герб, створений спеціально на замовлення Єлизавети ІІ.



До вівтаря Меган Маркл пішла у розкішній сукні від креативного директора Givenchy Клер Уейт Келлер. На вбранні нареченої не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива, що аж ніяк не повпливало на ефектність її образу. Натомість принц Гаррі одружувався у традиційному сюртуку.