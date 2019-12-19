Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста

Яскраві кольори, блискітки та багато світла – саме це найчастіше спадає нам на думку при виборі плаття на Новий рік. Чи варто припасовувати такі звичні асоціації тоді, коли обираємо сукню для зустрічі Нового року, LifeStyle 24 розпитав у стилістки Оксани Лозинської.

За її словами, впродовж святкового періоду модниці справді віддають перевагу вбранню, що виділяється з натовпу й привертає до себе увагу. Однак наша співрозмовниця переконує: перш за все у новорічну ніч ви маєте почувати себе комфортно.

Вас може зацікавити: Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї

"Почніть із того, де ви святкуватимете Новий рік, потім врахуйте, який це захід і чи має він тематику. Це продиктує вам те, у що ви повинні вдягнутись. Звичайно, якщо торжество відбувається в горах, то про блискучі плаття чи сукні в підлогу та підбори не йдеться", – каже стилістка. Також вона додає, що 80% вбраннь, які жінки обирають у новорічну ніч, – це таки сукні: "Нам дійсно легше мати одну одиницю одягу й підібрати під неї аксесуари, макіяж та зачіску. Загалом, сукня-2020 має виражати оригінальність, елегантність та комфорт. Поєднаєте ці складові – і виглядатимете ідеально".

Отож, яким має бути основний елемент святкового вбрання під час зустрічі прийдешнього року?

"80% новорічних нарядів, які обирають жінки, це сукні", – стилістка / Pinterest

Святкові сукні на Новий рік 2020

Як вибрати фасон сукні та її колір на Новий рік 2020

Оксана Лозинська розповідає, що цього року стилісти не обмежують модниць у виборі фасону сукні. "Актуальними будуть як мініплаття, так і ті, довжина яких нижче коліна й до підлоги. Важливішим є колір. Цього сезону популярними є білий, сірий, відтінки металу. Вони наче відповідають тотемові року-2020 – Білій Металевій Миші. Також я б радила обирати однотонне вбрання, адже принти наразі дещо відсунулись у сторону", – зазначає стилістка.

Також наша співрозмовниця вважає, що не слід забувати й про чорну сукню. Проте її дизайн має бути цікавим, наприклад, мати глибокий виріз у зоні декольте чи на спині або ж ставки в боках.



Астрологи радять одягати на Новий Рік 2020 сукні з металевим відтінком / Шафа



Стильні сукні-металік / Passion style

Трендові тканини на Новий рік 2020

Передні ряди цьогоріч впевнено займає оксамит. "Я б навіть віддала йому перевагу. Ця тканина приємна для носіння впродовж тривалого часу, вона майже не мнеться, а її кольорова гама – широка: від темно-синіх, зелених тонів, бордо й до найсвітліших", – пояснює наша співрозмовниця.



Оксамитове плаття виглядатиме розкішно, воно буде приємним до тіла / Toptop



Оксамитова сукня чорного кольору – безпрограшний варіант / Berlin atelier

Багатого вигляду своїм власницям під час новорічного торжества нададуть також образи з шовку й напівпрозорих тканин, зокрема органзи. "Вона схожа на шифон, але тримає форму, робить речі об’ємними. А коли ви одягнули її, то ваш образ втілює ніжність, що ніби поміщена в ексклюзивну упаковку", – каже Оксана Лозинська.



Один із трендів новорічного сезону – святкове вбрання з люрексу / Favourite Store

Ще одна незмінна стильна річ – це сукні з паєтками, які на святі кидаються в очі чи не найпершими. Проте пам’ятайте, що ви не є новорічною ялинкою з прикрасами та кульками, тому коли вже й одягнули таку, то варто не перестаратись із макіяжем і зачіскою – вони мають бути стриманими, не кричущими.



Сукню з паєтками варто поєднувати зі "спокійними" аксесуарами та макіяжем / Vovk



Сукня з паєтками / Vovk



Сукня з паєтками / Vovk

Що одягнути з альтернативних варіантів на Новий рік

Якщо ж ви не до кінця впевнені, яку сукню оберете для святкування Нового року, можете придивитись до інших варіантів вбрання. Серед таких – брюки або брючний комбінезон. "Зверніть увагу на те, що в цьому випадку ваші штани мають бути дещо незвичними. За тканину оберіть вельвет чи шовк. Пригляньтесь також до топів і блуз вкороченого формату. Тоді до таких варто одягати спідниці та брюки з завищеною талією. Під таку чи на таку кофту можна одягати сукню. Експериментуйте, адже мода до цього зараз дуже відкрита, й виглядайте у новорічну ніч неперевершено!" – додає стилістка.



Альтернативні варіанти – брючний костюм або сарафан, накинутий на футболку / Club Season



Брючний костюм на Новий рік 2020 / Marie Claire