Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів

Випускний вечір – чи не одна з найважливіших подій, яка відбувається у житті кожної людини. Однак завжди по-особливому до нього готуються леді, які хочуть підкорити усіх своїм зовнішнім виглядом. Найважливішою деталлю образу випускниць, звичайно, є сукня. Тож журналісти LifeStyle 24 підготували матеріал про модні плаття для випускного 2019 разом з українськими стилістами.

Днями школярі відсвяткували свято останнього дзвоника, а це означає, що тема "випускного 2019" буде першочерговою для всіх одинадцятикласників. І, якщо вибір парубків буде очевидним і легким, то дівчата часто задумуються над тим, як не прогадати з вбранням для вечора, який більше не повториться. Найголовнішим завданням для випускниць завжди стоїть знайти своє особливе плаття для святкової урочистості.

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Юним леді варто врахувати всі моменти, що стосуються їхнього образу: актуальність, фасон, тканину, довжину, колір і найголовніше – зручність. Аби полегшити місію модниць, очі яких можуть розбігатися при виборі випускного плаття, журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися зі стилістами Антоніною Обуховою і Катериною Должиковою.

Дівчата, які тривалий час займаються стилізацією і розповідають про моду на своїй сторінці в Instagram, розгорнуто поділилися своєю думкою щодо вибору вбрання для святкового вечора. Киянки конкретно вказали, на які образи для випускного варто звернути увагу, а від чого краще утриматися, аби не зіпсувати стильний образ.

Трендові плаття для випускного 2019

Щороку модні тенденції помітно змінюються. Дизайнери і кутюр'є диктують певні правила, а модниці намагаються слідувати за ними у буденному житті і особливо під час важливих подій. Так, випускний 2019, який наступає на п'яти одинадцятикласникам, є однією з найголовніших подій у юному житті школярів. За словами стилісток, мода циклічна, цікава і швидкоплинна, тому наздогнати всі тренди неможливо, а часто і не потрібно.

Ми завжди за те, щоб плаття гармоніювало із зовнішністю дівчини, підкреслювало її сильні сторони і виражало унікальну особистість! Незалежно від тимчасових трендів, ця гармонія відчувається здалеку. А що стосується трендів, популярністю користується естетика мінімалізму з її елегантністю і вишуканістю, а також повернення до справжнього, природного, натурального способу. І це стосується не тільки сукні, а й образу в цілому: зачіски, макіяжу та аксесуарів,

– запевнили Антоніна та Катя.

Також стилістки надали фотоприклади оригінальних платтів для випускного 2019.



Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами

Щодо фасону, Антоніна і Катя зауважили, що цьогоріч немає категоричних заперечень у виборі плаття на випускний бал: чи то пишне, чи то обтисле. Але дали кілька порад тим, хто досі в активному пошуку своєї сукні.

Можна вибрати і один, і другий варіант! Просто пам'ятайте, що фасон "рибка" виграшно виглядає на струнких, високих дівчатах. З мінімальною деталізацією. А вибираючи пишне, ми б порадили придивитися до такого варіанту! Витончене оформлення зверху робить його розкішним, але водночас наївно простим і вільним! Зверніть увагу на зачіску – ідеальна до цього плаття,

– підкреслили стилістки.



Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами