Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Випускний вечір – чи не одна з найважливіших подій, яка відбувається у житті кожної людини. Однак завжди по-особливому до нього готуються леді, які хочуть підкорити усіх своїм зовнішнім виглядом. Найважливішою деталлю образу випускниць, звичайно, є сукня. Тож журналісти LifeStyle 24 підготували матеріал про модні плаття для випускного 2019 разом з українськими стилістами.
Днями школярі відсвяткували свято останнього дзвоника, а це означає, що тема "випускного 2019" буде першочерговою для всіх одинадцятикласників. І, якщо вибір парубків буде очевидним і легким, то дівчата часто задумуються над тим, як не прогадати з вбранням для вечора, який більше не повториться. Найголовнішим завданням для випускниць завжди стоїть знайти своє особливе плаття для святкової урочистості.
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Юним леді варто врахувати всі моменти, що стосуються їхнього образу: актуальність, фасон, тканину, довжину, колір і найголовніше – зручність. Аби полегшити місію модниць, очі яких можуть розбігатися при виборі випускного плаття, журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися зі стилістами Антоніною Обуховою і Катериною Должиковою.
Дівчата, які тривалий час займаються стилізацією і розповідають про моду на своїй сторінці в Instagram, розгорнуто поділилися своєю думкою щодо вибору вбрання для святкового вечора. Киянки конкретно вказали, на які образи для випускного варто звернути увагу, а від чого краще утриматися, аби не зіпсувати стильний образ.
Трендові плаття для випускного 2019
Щороку модні тенденції помітно змінюються. Дизайнери і кутюр'є диктують певні правила, а модниці намагаються слідувати за ними у буденному житті і особливо під час важливих подій. Так, випускний 2019, який наступає на п'яти одинадцятикласникам, є однією з найголовніших подій у юному житті школярів. За словами стилісток, мода циклічна, цікава і швидкоплинна, тому наздогнати всі тренди неможливо, а часто і не потрібно.
Ми завжди за те, щоб плаття гармоніювало із зовнішністю дівчини, підкреслювало її сильні сторони і виражало унікальну особистість! Незалежно від тимчасових трендів, ця гармонія відчувається здалеку. А що стосується трендів, популярністю користується естетика мінімалізму з її елегантністю і вишуканістю, а також повернення до справжнього, природного, натурального способу. І це стосується не тільки сукні, а й образу в цілому: зачіски, макіяжу та аксесуарів,
– запевнили Антоніна та Катя.
Також стилістки надали фотоприклади оригінальних платтів для випускного 2019.
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Щодо фасону, Антоніна і Катя зауважили, що цьогоріч немає категоричних заперечень у виборі плаття на випускний бал: чи то пишне, чи то обтисле. Але дали кілька порад тим, хто досі в активному пошуку своєї сукні.
Можна вибрати і один, і другий варіант! Просто пам'ятайте, що фасон "рибка" виграшно виглядає на струнких, високих дівчатах. З мінімальною деталізацією. А вибираючи пишне, ми б порадили придивитися до такого варіанту! Витончене оформлення зверху робить його розкішним, але водночас наївно простим і вільним! Зверніть увагу на зачіску – ідеальна до цього плаття,
– підкреслили стилістки.
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Також, що стосується цілісного образу, Антоніна і Катя запевнили, що важливо не переборщити в образі з яскраво вираженими акцентами і деталями. Девіз випускного 2019 – все повинно бути в міру.
"Вибираючи мінімалізм, продовжуйте розвивати цю тему і в макіяжі, і в зачісці. Часто бачимо дуже гарну сукню у стилі мінімалізму, але дівчині здається, що це занадто просто і починається гра фарб: яскравий макіяж, масивні і нерухомі зачіски, додавання непотрібних аксесуарів. Буває інший варіант: дівчина з екстравагантною зовнішністю, яка запам'ятовується, тому плаття в такому випадку має відповідати їй! До прикладу, цікавий крій, колір, тканина, можливо деталізація бісером або стеклярусом", – підкреслили професійні стилісти.
А от щодо довжини Антоніна і Катя рекомендують добре подумати. У цьому випадку не потрібно наздоганяти усі тренди сезону та року, а підібрати той варіант, який буде підкреслювати ваші переваги. До прикладу дівчата додали знімки міні-суконь з колекції української дизайнерки Каті Сільченко, прокоментувавши словами: "Якщо у вас гарні ноги – їх гріх не показати!".
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Щодо яскравих тканин, які набули неабиякої популярності у 2019 році, стилістки також радять не перебільшувати. На їхню думку, є чимало красивих платтів з блискучих тканин, але їх вигляд залежить від фасону, довжини та актуального крою. До прикладу, актуальними деталями для випускного 2019 будуть паєтки середнього розміру або ж густа бахрома.
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Антоніна та Катя рекомендують демонструвати свої переваги. За їхніми словами, робити це потрібно естетично красиво і привабливо.
Гола спина і розріз від стегна при правильній подачі, не буде виглядати зухвало! А от корсети та "груди до підборіддя" – цього робити не радимо,
– зазначили стилістки.
Також дівчата відзначили, що шлейф "віджив своє" і відійшов на другий план. І на це є свої причини: по-перше, це не практично, а по-друге, шлейф доречний лише в окремих випадках, до прикладу, на червоній доріжці або у закладі відповідного статусу та інтер'єру.
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Одним із трендів 2019 року є рукави-волани або ж буфи, тож стилісти рекомендують придивитися до таких варіантів і для випускного плаття. "Якщо ви одягнете сукню з рукавами-буфами, при цьому підкреслите талію, у вас буде шанс бути унікальною і неповторною на випускному вечорі. Що важливо, ви зможете одягнути її і на інші заходи", – додали Антоніна і Катя.
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Цьогоріч інститут Pantone визначив живий корал кольором року. Однак стилістки рекомендують врахувати, що цей відтінок відносять до теплих, тому він личитиме не усім. Краще вибирати кораловий у більш вибіленому варіанті. До прикладу, ніжно-пудровому.
Окремої уваги вартують сукні-плісе. Для модниць, які активно слідкують за трендами не буде новинкою, що такий фасон є актуальним вже кілька сезонів поспіль. Однак для випускного вечора стилістки рекомендують обрати не лише спідницю-плісе, а звернути увагу на цілісну сукню в такому варіанті. Катя і Антоніна додали у приклад фото суконь такого фасону, які створив український бренд J'Amemme.
Плаття для випускного 2019 року / Фото надане стилістами
Звісно, стилістки не могли залишитися осторонь головного тренду кількох останніх сезонів – брючних костюмів у oversize варіанті. Антоніна і Катя зазначили, що це один із найкращих варіантів і вони однозначно "за" такий стиль вбрання.
Це елегантно, стильно і зручно! Гарний шовковий топ під низ і босоніжки з тоненькими ремінцями будуть ідеальним для нього обрамленням! Свого часу, у 2010 році ми випускалися в шовкових комбінезонах, і тоді думки "прийти не в платті" навіть не виникало. Увага була забезпечена,
– зізналися дівчата.
Костюм для випускного 2019 року / Фото надане стилістами