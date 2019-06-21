Племінниця Леді Ді Кітті Спенсер засвітила елегантний образ на королівських перегонах: фото

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Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Веселощі у королівській родині продовжуються. На Аскотському іподромі проходить четвертий день кінних перегонів. У списку відвідувачів, звісно, не обійшлося без відомої моделі Кітті Спенсер, яка є племінницею принцеси Діани. Під час спортивного заходу 28-річна родичка Леді Ді засвітила елегантний образ.

За чотири дні проведення королівських кінних перегонів у Аскоті чимало відомих персон зуміли виокремитися епатажними і доволі чудернацькими образами. Однак Кітті Спенсер, схоже, передалося почуття стилю від її тітки принцеси Діани. 28-річна британка з'явилася на іподромі в ошатному образі.

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Білява модель поділилася деталями свого королівського "луку" на особистій сторінці в Instagram. Для щорічних кінних перегонів вона обрала світлу мереживну сукню від знаменитого бренду Dolce & Gabbana. Варто відзначити, що її ціна сягає 3 тисяч доларів. Її образ доповнили елегантний капелюшок в тон від знаменитого модиста Philip Treacy, чорне взуття з відкритою п'яткою і клатч в тон.

Кітті спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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