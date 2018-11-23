Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер показала, як виглядала у дитинстві: зворушливе фото

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Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / www.instagram.com/kitty.spencer

Знаменита британська модель та двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі Кітті Спенсер, яка є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari, зробила сюприз шанувальникам у соціальних мережах.

Нове фото Спенсер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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27-річна Кітті показала свій архівний знімок з дитинства. Племінниця принцеси Діани позує у довгому картатому платті, шкарпетках і черевичках.

"Перший день школи", – підписала свій знімок модель.

кітті спенсер
Кітті Спенсер / Instagram @kitty.spencer

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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