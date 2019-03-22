Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер прикрасила обкладинку Harper's Bazaar: стильні образи

285 Читать новость на русском
Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Знаменита британська модель та двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі Кітті Спенсер, яка є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari, знялася у фотосесії для глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Нові знімки Кітті опублікувала на своїй сторінці в Instagram. В інтерв'ю виданню зірка розповіла про свою кар'єру моделі і те, після чого вона прокинулася популярною.

Читайте також: Спортивний шик: Дженніфер Лопес показала стильний вуличний образ

Під час розкішного весілля принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня племінницю принцеси Діани назвали однією з найкрасивіших зіркових гостей. Тоді вона одягнула сукню-міді смарагдового кольору, яка прикрашена квітами, і завершила образ помаранчевими човниками на підборах і клатчем у тон. Наступного дня фанати королівської сім'ї більше зацікавилися дівчиною і почали масово підписуватися на неї у соціальних мережах.

Мої підписники в Instagram зросли з 17 000 до півмільйона за одну ніч. Я подумала, що це чужий телефон, коли прокинулася наступного ранку. Мені довелося відключити повідомлення, тому що мій телефон розривався,
– розповіла Спенсер.

кітті спенсер
Кітті Спенсер на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

В інтерв'ю для глянцевого журналу Кітті зізналася, що не чекає, що її модельна кар'єра буде такою ж довгою, як у Наомі Кемпбелл або інших супермоделей.

"Я відчуваю, що пробралася в модельний бізнес через "задні двері", і ніхто ще не помітив.... Думаю, це короткостроковий і тому бентежливий для мене момент", – додала вона.

Кітті Спенсер у фотосесії для Harper's Bazaar: дивіться знімки

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

blog_ava
Ведуча Катерина Варнава загриміла у "чорний список" Мінкульту України
сьогодні
5500
Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
сьогодні 21:05 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 3
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
сьогодні 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
266
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
178
День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
21 березня 15:23 День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
222
10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
21 березня 12:30 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
1461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук