Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер прикрасила обкладинку Harper's Bazaar: стильні образи

Знаменита британська модель та двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі Кітті Спенсер, яка є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari, знялася у фотосесії для глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Нові знімки Кітті опублікувала на своїй сторінці в Instagram. В інтерв'ю виданню зірка розповіла про свою кар'єру моделі і те, після чого вона прокинулася популярною.

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Під час розкішного весілля принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня племінницю принцеси Діани назвали однією з найкрасивіших зіркових гостей. Тоді вона одягнула сукню-міді смарагдового кольору, яка прикрашена квітами, і завершила образ помаранчевими човниками на підборах і клатчем у тон. Наступного дня фанати королівської сім'ї більше зацікавилися дівчиною і почали масово підписуватися на неї у соціальних мережах.

Мої підписники в Instagram зросли з 17 000 до півмільйона за одну ніч. Я подумала, що це чужий телефон, коли прокинулася наступного ранку. Мені довелося відключити повідомлення, тому що мій телефон розривався,

– розповіла Спенсер.



Кітті Спенсер на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

В інтерв'ю для глянцевого журналу Кітті зізналася, що не чекає, що її модельна кар'єра буде такою ж довгою, як у Наомі Кемпбелл або інших супермоделей.

"Я відчуваю, що пробралася в модельний бізнес через "задні двері", і ніхто ще не помітив.... Думаю, це короткостроковий і тому бентежливий для мене момент", – додала вона.

Кітті Спенсер у фотосесії для Harper's Bazaar: дивіться знімки



Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer



Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer



Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer



Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer



Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer



Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer