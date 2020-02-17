Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер прийме юдаїзм перед весіллям з 61-річним мільйонером

Старша донька брата принцеси Діани графа Чарльза Спенсера Кітті Спенсер готується до весілля з 61-річним мільйонером Майклом Люїсом. Перед тим, як вийти за нього заміж, дівчина прийме юдаїзм.

Британська модель та аристократка Кітті Спенсер вкотре вражає. Минулого місяця стало відомо про її заручини, а тепер племінниця леді Ді збирається змінити віросповідання. Про це повідомляє видання The Sunday Times, посилаючись на близьку подругу дівчини.

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29-річна Кітті сповідує англіканство та дотримується всіх необхідних релігійних настанов для того, щоб пройти гіюр. Це спеціальний обряд, який виконується для звернення неєврея в юдаїзм. Спенсер робить це заради того, аби бути однієї віри з нареченим.

Як відомо, аристократку неодноразово бачили з коханим у синагозі в Лондоні.



Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Що відомо про стосунки Кітті Спенсер та Майкла Люїса?Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер та мільйонер Майкл Люїс почали зустрічатися в серпні 2018 року. Про її обранця відомо, що він фешн-магнат, а його статки станом на сьогодні оцінюють в 106 мільйонів доларів. Люїс вже був одружений і має трьох дітей від першої дружини. Майкл старший за Кітті на 32 роки. В січні цього року закохані заручилися та готуються до весілля.