Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер зачарувала появою в Кенсінгтонських садах: розкішні фото

Одна з найзавидніших наречених Сполученого Королівства стала гостею традиційної літньої вечірки. 28-річна Кітті Спенсер відвідала лондонську галерею Serpentine у розкішній аристократичній сукні.

Кітті Спенсер, без сумніву, є бажаною гостею на королівських вечірках, оскільки її тітка, принцеса Діана, до сьогодні є улюбленицею британців, а також невід'ємною частиною монаршої сім'ї. Тож, кожною своєю появою на масштабних світських заходах 28-річна завидна наречена намагається вкотре підкреслити свій тонкий аристократичний стиль.

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Так, на королівських перегонах Кітті Спенсер зачарувала елегантним образом, а для літньої вечірки обрала розкішне, королівське вбрання. Вона з’явилася перед папараці у повітряній шовковій сукні молочного відтінку з трендовими рукавами у вигляді кейпу. Таким чином її плечі були закриті, як вимагають правила королівської сім'ї.

Варто відзначити, що над вбранням Кітті Спенсер працював італійський модельєр Alberta Ferretti, тому воно з'явилося у колекції лише в лімітованій кількості. Декольте сукні було оздоблене світлим бісером та паєтками, пояс з яких також підкреслював її талію. Доповненням образу стали масивні діамантові аксесуари, а саме – браслет та довгасті сережки.



Кітті Спенсер / Getty Images