Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер знялася для глянцю у весняних образах: фото
28-річна племінниця легендарної принцеси Діани Кітті Спенсер, яка днями приголомшила новиною про те, що зустрічається з 60-річним мільярдером Марком Льюісом, знялася для глянцевого іспанського журналу Vogue.
Нові знімки Спенсер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Зйомки приходили в Італії та вийшли дуже ефектними, а образи – "весняними". Модель позувала у яскравому одязі від бренду Dolce & Gabbana, з яким вона співпрацює. Доповнили образ Кітті прикраси з колекції Bvlgari. Як відомо, дівчина є амбасадором ювелірної компанії Bvlgari.
"Римські канікули", – лаконічно прокоментувала світлини Спенсер.
Для першого образу стилісти підготували моделі атласний жакет насиченого трав'яного кольору, який чудово гармоніював з кольором очей Кітті.
Другий look вийшов дуже ніжним: на племінниці принцеси Діани – спідниця світло-рожевого кольору з квітковим принтом у поєднанні з білим пуловером. Доповнила вбрання жовта сумка, яка ідеально виглядала разом з візерунком на спідниці.