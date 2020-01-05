Племінниця принцеси Діани одружується з вдвічі старшим мільярдером: подробиці

29-річна британська модель Леді Кітті Спенсер заручилася зі своїм 61-річним обранцем Майклом Льюїсом. Дівчина отримала пропозицію до Різдва, відправившись на батьківщину коханого до ПАР.

Чергова представниця королівської родини перебуває у статусі нареченої. Як повідомляє видання Daily Mail, обранець племінниці принцеси Діани Леді Кітті Спенсер освідчився коханій напередодні різдвяних свят під час спільної поїздки до Кейптауна в Південно-Африканській республіці.

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Судячи з усього, відому модель не бентежить 32-річна різниця у віці зі своїм майбутнім чоловіком мультимільйонером Майклом Льюїсом. Власник шведської компанії в Англії, статки якого оцінюють у 80 мільйонів фунтів стерлінгів, навіть старший за батька Леді Кітті на шість років.

Як стверджує близька подруга нареченої, рідні моделі прихильно ставляться до її стосунків, а сам Майкл Льюїс досить скромний та простий чоловік, незважаючи на свою фінансову забезпеченість. Він виховує трьох дітей від попереднього шлюбу. Варто зазначити, що його нащадки старші за майбутню дружину.

Про роман Леді Кітті з мультимільйонером родом з Африки стало відомо у серпні 2018 року, проте пара жодним чином не підтвердила чутки. Згодом їх бачила разом у готелі в Нью-Йорку у травні минулого року.

Припускають, що Леді Кітті та Майкл Льюїс могли познайомитися ще в Південно-Африканській республіці. Саме там дівчина провела своє дитинство та юність разом з матір'ю, лише 2016 року вирушивши до Великої Британії, аби підкорювати світові подіуми.