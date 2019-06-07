Племінниця принцеси Діани спровокувала чутки про заручини з 60-річним бізнесменом

28-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер привертає все більше уваги до свого особистого життя. Днями вона засвітилась на світському заході, де постала у вишуканому одязі та з каблучкою на безіменному пальці.

Кітті Спенсер активно розвива свою модельну кар'єру та стає головною героїнею престижних глянців. Проте більшу цікавість у ЗМІ викликає її особисте життя: ще з 2018 року їй приписують роман із 60-річним мільярдером Майклом Льюїсом. Пара вже засвітилась під час прогулянки у Нью-Йорку, чим підтвердила всі чутки.

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Тепер же у західних ЗМІ подейкують, що закохані готуються до весілля. Все тому, що під час благодійного балу Cash & Rocket Gala Кітті Спенсер засвітилась із обручкою на безіменному пальці. Коштовність мала великий діамант, що може свідчити про те, що мільярдер освідчився красуні. Однак наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Варто зазначити, що на бал Кітті Спенсер прийшла без Майкла Льюїса. Вона красувалась перед камерами у чорному комбінезоні від популярного бренду Michael Kors. Стильна прикраса у волоссі завершила образ Кітті Спенсер.



Кітті Спенсер на балу в Лондоні / Instagram / @kitty.spencer



Кітті Спенсер засвітила обручку​ / Getty Images

Майкл Льюіс – британський бізнесмен і власник англійського бренду одягу та аксесуарів Whistles, статки якого оцінюють у 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Вперше про роман Кітті Спенсер та Майкла Льюїса заговорили влітку 2018 року. Тривалий час пара не здійснювала публічних виходів та відмовлялась коментувати заяви інсайдерів. Тепер же – Майкл не приховує свою молоду дівчину та залюбки проводить з нею час.



Кітті Спенсер і Марк Льюіс / TheImageDirect.com / Daily Mail