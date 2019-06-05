Племінниця Софії Ротару зламала дві руки і потрапила до лікарні в Барселоні: несподівані деталі

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Племінниця Софії Ротару зламала дві руки
Племінниця Софії Ротару зламала дві руки / Instagram / @sonyakayofficial

Українська співачка Софія Хлябич, яка відома як Sonya Kay, зламала дві кінцівки і опинилася у лікарні Барселони. 28-річна родичка Софії Ротару невдало впала під час прогулянки столицею Каталонії.

Про неприємний інцидент дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами співачки, вона прогулювалася столицею Каталонії на електросамокаті, впала, після чого втратила свідомість від больового шоку.

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Мешканці Барселони миттєво викликали швидку допомогу, тому співачка прийшла до себе вже після госпіталізації. Племінниця Софії Ротару опублікувала знімок, на якому позує з гіпсом на одній руці та тугою повэязкою на іншій.

Під час подорожі до Барселони, зі мною сталася дуже прикра пригода. Я впала і пошкодила обидві руки. Дуже шкода, але маю надію на швидке одужання і зняття гіпсу! Дякую всім за підтримку,
– прокоментувала своє фото Sonya Kay.

Також вона зізналася, що страховки у неї не було, тому лікування виявилося дуже дорогим, а відпустка після прем’єри кліпу "Лайви" зіпсованою. Однак місцеві лікарі були турботливими та ввічливими, що дуже потішило українку.

"Після падіння з електросамоката, я не могла підняти руки, я їх просто не відчувала. У мене був справжній шок, але, на щастя, люди поруч допомогли: викликали швидку і відвезли в госпіталь. В лікарні зробили рентген, який показав тріщини на обох руках. Мені ще дуже пощастило, що гіпс вирішили накладати тільки на одну руку, я хоч якось можу функціонувати тепер", – розповіла племінниця Софії Ротару.

Племінниця Софії Ротару
Племінниця Софії Ротару зламала дві руки / Instagram / @sonyakayofficial

 

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Теги: LifeStyle Софія Ротару Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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