Plus-size модель Ешлі Грем показала схудлу фігуру: фото
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Одна з найпопулярніших plus-size моделей Ешлі Грем показала шанувальникам у соціальних мережах, як змінилася її фігура після чималих тренувань у спортзалі.
Нове фото пишнотіла Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку знаменитість позує в обтислій чорній водолазці і спортивних штанях, демонструючи звабливі форми. Крім того, модель продемонструвала нову коротку зачіску.
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Днями раніше Ешлі презентувала власну лінію спідньої білизни, яку випустила разом з брендом Addition Elle. Для рекламної кампанії знялася сама Грем у спокусливих позах.
Джерело: LifeStyle 24
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