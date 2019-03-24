Plus-size модель Ешлі Грем показала схудлу фігуру: фото

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.gettyimages.com

Одна з найпопулярніших plus-size моделей Ешлі Грем показала шанувальникам у соціальних мережах, як змінилася її фігура після чималих тренувань у спортзалі.

Нове фото пишнотіла Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку знаменитість позує в обтислій чорній водолазці і спортивних штанях, демонструючи звабливі форми. Крім того, модель продемонструвала нову коротку зачіску.

ешлі грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Днями раніше Ешлі презентувала власну лінію спідньої білизни, яку випустила разом з брендом Addition Elle. Для рекламної кампанії знялася сама Грем у спокусливих позах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Ешлі Грем Мода
Джерело: LifeStyle 24
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