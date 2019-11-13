Пляшково зелений колір: Дженніфер Лопес продемонструвала ефектний total look

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Пляшково зелений колір став хітом восени 2019 року. Як носити смарагдовий відтінок демонструє знаменита fashion-ікона і співачка Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки у Нью-Йорку у понеділок, 11 листопада. Знаменитість підготувала total look пляшково зеленого кольору, одяг з яким цього сезону представили у своїх колекціях Dior і Balenciaga.

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Не менш цікаво те, як співачка поєднала зовсім різні текстури тканини. Зірка одягнула теплий светр, який прикрашений хутром на рукавах, разом з шовковими штанами-палаццо. Акцент на талії 50-річної красуні робить вузький пояс. 

Для виходу Джей Ло вклала волосся у пучок, а також доповнила "аутфіт" сонцезахисними окулярами і чорно-білою сумкою.


Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Дженніфер Лопес
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