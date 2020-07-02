Українська співачка Ірина Федишин з чоловіком та дітьми відпочиває в Одесі. Там артистка святкує річницю весілля друзів, які відправилися у відпустку разом із нею.

Яскравими світлинами Ірина поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона щодня показує прихильникам неповторні та радісні моменти, зачаровує мережу новими публікаціями та викликає активні обговорення навколо своєї особистості.

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Днями у профілі виконавиці з'явилася серія кадрів, на яких вона зображена разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником та синами – Олегом та Юрчиком. Вони одягнені у фірмові футболки Ірини. На зеленому вбранні білим кольором написана назва її пісні "Хочу на Мальдіви". Знімки були зроблені на одному із одеських пляжів, де Федишин відпочиває вже декілька днів. Видно, що сім'я в захваті від такої відпустки.

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У дописі співачка зазначила, що вони святкують річницю весілля друзів, разом із якими відпочивають на морі. Перед тим, як привітати щасливу пару з цим чудовим днем, артистка вирішила зробити декілька яскравих фотографій, якими поділилася з шанувальниками.