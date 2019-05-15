Пляжний будинок мрії: як виглядає помешкання іменитого дизайнера

Як відомий американський дизайнер Майл Корс облаштував свою літню резиденцію на березі Мексиканської затоки.

Хто такий Майкл Корс?Це американський модельєр. При народженні мав ім'я Карл Андерсон-молодший. Є співвласником будинку моди Capri Holdings та брендів одягу, аксесуарів та парфумів Michael Kors.

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Дизайнер відомий своєю пристрастю до предметів розкошів та деталей. Окрім дизайну одягу, кутурьє займається також дизайном інтер'єрів.

Видання Harper's Bazaar показало, як виглядає його новий будинок у Флориді, куди Корс переїхав разом зі своїм партнером. Будівництво цієї літньої резиденції, яке у Флориді триває практично цілий рік, зайняло у нього цілих 5 років.

Процес пильно контролював чоловік Корса Лансом Лепер – від креслень до вибору меблів. Сам дизайнер брав участь в облаштуванні помешкання лише опосередковано, довіривши основні завдання архітектурній фірмі Stelle Lomont Rouhani та дизайнерському бюро з Нью-Йорка Groves & Co.

У пляжному будинку подружжя Корса чимало просторих кімнат, панорамні вікна з краєвидом на Мексиканську затоку. Інтер'єр виконаний у приємних нюдових тонах, у ньому переважають дерев'яні елементи декору. Зрештою, переконайтесь самі.

Інтер'єр пляжного будинку дизайнера Майкла Корса: дивіться фото