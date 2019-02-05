По 90 секунд на зіркову промову: Оскар скоротив час виступу переможців премії

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Емма Стоун на церемонії вручення Оскар-2017
Емма Стоун на церемонії вручення Оскар-2017 / www.gettyimages.com

Цьогорічні переможці премії Оскар тепер повинні неабияк лаконічно, емоційно та влучно підготувати свої промови на церемонії, адже через велику кількість номінацій час на кожного лауреата скоротили до 90 секунд.

За правилами проведення церемоній Оскар, трансляція повинна тривати не більше трьох годин. З урахуванням оголошення великої кількості номінацій (24), а також з відсутністю ведучого вперше за 30 років та нагородження преміями іншими зірками було вирішено скоротити час виголошення зіркової промови.

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Такою неочікуваною заявою поділився президент Академії кінематографічних мистецтв і наук Джон Бейлі з номінантами на премію Оскар. "Покажіть нам, як вам хочеться піднятись туди і зробити промову короткою", – наголосив представник комітету Оскара у великому бальному залі готелю Beverly Hilton Hotel, де 4 лютого відбулася передсвяткова вечірка для номінантів.

Тому, цьогорічні номінанти матимуть лише 90 секунд, тобто 1,5 хвилини для омріяної промови зі статуеткою Оскар в руках.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

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Теги: LifeStyle Кіно Оскар-2019 Оскар
Джерело: USA Today
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