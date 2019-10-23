По-елегантному сексуальна: Ельза Госк одягнула шовк на голе тіло для візиту в музей

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Так, для відвідин музею потрібно підібрати якомога класичне вбрання. Але хто сказав, що це не можна поєднати з сексуальністю? Ельза Госк показує на своєму прикладі – те, що здавалося неможливим, насправді можливо.

Нові елегантні фото, в кожне з яких Ельза Госк додала краплю сексуальності, шведська модель традиційно опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Вона завжди оперативно ділиться з фанатами тим, як проводить вільний час і тим, як проходять її робочі будні.

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Ймовірно, після насиченого зйомками дня 30-річна знаменитість вирішила культурно провести вечір, який знову не обійшовся без камери, нехай і телефону. Ельза Госк одягнула приголомшливий образ і відправилася зі своїм коханим до нью-йоркського музею.

"Ангел" Victoria's Secret постала на фото у білій сорочці з гарячим декольте та синій спідниці з екстремальним розрізом, з-під якої виднівся низ блузи. Звісно, відома модель розкуто позувала перед об'єктивом, демонструючи легкість, невимушеність та свою шведську сексуальність.

Ельза Госк
Ельза Госк в нью-йоркському музеї / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Звабливий образ Ельзи Госк для культурного вечора / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Шведська модель приголомшлива звабливими фото / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Ельза Госк Еротика Victoria's Secret
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